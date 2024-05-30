В Челябинской области задержали ОПГ подростков

В Агаповском районе Челябинской области задержали организованную преступную группировку (ОПГ) подростков. Четверо несовершеннолетних подозреваются в грабежах и кражах в нескольких районах, сообщили в пресс-службе областного главка.
«Сотрудники ДПС задержали машину с четырьмя несовершеннолетними, подозреваемыми в кражах и грабежах на территории двух районов области. Сейчас устанавливается их причастность к совершению других деяний. Решается вопрос о возбуждении дел по признакам статей 161 и 158 УК РФ», — сообщили URA.RU в МВД. Ранее юноши уже были судимы по тем же статьям.
Полиция действовала по ориентировке из Агаповского района. Администратор магазина обратился из-за кражи парфюмерии на сумму около 13 тысяч рублей. Позже в полицию обратился представитель другого магазина. Полицейские быстро установили подозреваемых и их маршрут. Так они выяснили, что подростки передвигаются на Lada Granta.
На пути в Южноуральск машину задержал полк ДПС. Ранее уже судимых за кражи и грабеж подростков от 15 до 17 лет доставили в отдел полиции. Сейчас проверяется причастность юношей к еще одному эпизоду — краже в магазине Пластовского района.
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