В Челябинской области задержали ОПГ подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее судимых юношей от 15 до 17 лет задержали на пути в Южноуральск
Ранее судимых юношей от 15 до 17 лет задержали на пути в Южноуральск Фото:

В Агаповском районе Челябинской области задержали организованную преступную группировку (ОПГ) подростков. Четверо несовершеннолетних подозреваются в грабежах и кражах в нескольких районах, сообщили в пресс-службе областного главка.

«Сотрудники ДПС задержали машину с четырьмя несовершеннолетними, подозреваемыми в кражах и грабежах на территории двух районов области. Сейчас устанавливается их причастность к совершению других деяний. Решается вопрос о возбуждении дел по признакам статей 161 и 158 УК РФ», — сообщили URA.RU в МВД. Ранее юноши уже были судимы по тем же статьям.

Полиция действовала по ориентировке из Агаповского района. Администратор магазина обратился из-за кражи парфюмерии на сумму около 13 тысяч рублей. Позже в полицию обратился представитель другого магазина. Полицейские быстро установили подозреваемых и их маршрут. Так они выяснили, что подростки передвигаются на Lada Granta.

На пути в Южноуральск машину задержал полк ДПС. Ранее уже судимых за кражи и грабеж подростков от 15 до 17 лет доставили в отдел полиции. Сейчас проверяется причастность юношей к еще одному эпизоду — краже в магазине Пластовского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Агаповском районе Челябинской области задержали организованную преступную группировку (ОПГ) подростков. Четверо несовершеннолетних подозреваются в грабежах и кражах в нескольких районах, сообщили в пресс-службе областного главка. «Сотрудники ДПС задержали машину с четырьмя несовершеннолетними, подозреваемыми в кражах и грабежах на территории двух районов области. Сейчас устанавливается их причастность к совершению других деяний. Решается вопрос о возбуждении дел по признакам статей 161 и 158 УК РФ», — сообщили URA.RU в МВД. Ранее юноши уже были судимы по тем же статьям. Полиция действовала по ориентировке из Агаповского района. Администратор магазина обратился из-за кражи парфюмерии на сумму около 13 тысяч рублей. Позже в полицию обратился представитель другого магазина. Полицейские быстро установили подозреваемых и их маршрут. Так они выяснили, что подростки передвигаются на Lada Granta. На пути в Южноуральск машину задержал полк ДПС. Ранее уже судимых за кражи и грабеж подростков от 15 до 17 лет доставили в отдел полиции. Сейчас проверяется причастность юношей к еще одному эпизоду — краже в магазине Пластовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...