Екатеринбургский депутат назвал себя и коллег «лучшими людьми города». Видео

30 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Александр Колесников регулярно отмечается резонансными высказываниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников назвал себя и коллег «лучшими людьми города» в ходе перепалки с вице-мэром по финансам Андреем Корюковым. Трансляция заседания думской комиссии по бюджету велась на сайте думы. Спор возник из-за ремонта квартальных проездов. По словам Колесникова — директора крупной управляющей компании, — мэр Алексей Орлов ранее давал ему обещание проработать вопрос. «Уважаемые представители администрации, хватит мне давать ответы… Такое ощущение, что они из палаты №6 идут. Вот пишут, что там дорога, она разделена на несколько земельных участков, которые принадлежат жителям… Дорога ведет к муниципальной школе! То, что администрация коряво намежевала в свое время… Так пусть она и исправляет свои ошибки. Вы меня зачем блевотиной-то кормите постоянно?» — возмутился Колесников. Он отметил, что прошло уже полгода, а работы корректировкой бюджета на 2024 год не предусмотрены. До конца года можно просто не успеть. «Как так? У нас Орлов обещает, а замы, мягко говоря, лукавят. Товарищ Корюков, у вас ведь нет этих денег, не заложено [в корректировку]? А когда вы собрались, зимой это [дорожные ремонты] делать?» — обратился к Корюкову Колесников. «Вам [начальник комитета благоустройства Тамара] Благодаткова четко, внятно ответила, что данные работы заложены, проекты сделаны, идет контрактация. И то, что вы сейчас говорите, некорректно», — парировал вице-мэр. «Металл в голосе уберите!» — крикнул на него Колесников. «Как у вас крики, так же у меня металл в голосе», — ответил Корюков. «Не надо мне врать и в таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы — чиновник назначенный», — заявил Колесников. По собственной ли инициативе он «тренирует» Корюкова, неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников назвал себя и коллег «лучшими людьми города» в ходе перепалки с вице-мэром по финансам Андреем Корюковым. Трансляция заседания думской комиссии по бюджету велась на сайте думы. Спор возник из-за ремонта квартальных проездов. По словам Колесникова — директора крупной управляющей компании, — мэр Алексей Орлов ранее давал ему обещание проработать вопрос. «Уважаемые представители администрации, хватит мне давать ответы… Такое ощущение, что они из палаты №6 идут. Вот пишут, что там дорога, она разделена на несколько земельных участков, которые принадлежат жителям… Дорога ведет к муниципальной школе! То, что администрация коряво намежевала в свое время… Так пусть она и исправляет свои ошибки. Вы меня зачем блевотиной-то кормите постоянно?» — возмутился Колесников. Он отметил, что прошло уже полгода, а работы корректировкой бюджета на 2024 год не предусмотрены. До конца года можно просто не успеть. «Как так? У нас Орлов обещает, а замы, мягко говоря, лукавят. Товарищ Корюков, у вас ведь нет этих денег, не заложено [в корректировку]? А когда вы собрались, зимой это [дорожные ремонты] делать?» — обратился к Корюкову Колесников. «Вам [начальник комитета благоустройства Тамара] Благодаткова четко, внятно ответила, что данные работы заложены, проекты сделаны, идет контрактация. И то, что вы сейчас говорите, некорректно», — парировал вице-мэр. «Металл в голосе уберите!» — крикнул на него Колесников. «Как у вас крики, так же у меня металл в голосе», — ответил Корюков. «Не надо мне врать и в таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы — чиновник назначенный», — заявил Колесников. По собственной ли инициативе он «тренирует» Корюкова, неизвестно.