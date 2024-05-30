Политика Президент Эстонии принял закон, который позволит использовать активы России 30 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Активы будут направлены на помощь Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Официальный текст документа был опубликован на сайте президента. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Официальный текст документа был опубликован на сайте президента. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям