Президент Эстонии принял закон, который позволит использовать активы России

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Активы будут направлены на помощь Украине Фото:

Президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Официальный текст документа был опубликован на сайте президента.

Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе.

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Президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Официальный текст документа был опубликован на сайте президента. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. «По закону в качестве возмещения причиненного вреда может быть передано и использовано в качестве возмещения убытков только имущество тех, чья причастность к совершению или содействие совершению противоправного деяния установлены и надлежащим образом установлены», — говорится в документе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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