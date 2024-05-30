Минченко: группа Собянина стала устойчивее с приходом Кухарука

30 мая 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко объяснил назначение Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО Фото: Георгий Бергал © URA.RU Элитная группа мэра Москвы Сергея Собянина получила дополнительную устойчивость. Об этом сообщил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о назначении на должность губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — обратился президент Владимир Путин к Кухаруку во время их встречи в Кремле. Путин поинтересовался, какие первоочередные задачи врио губернатора ХМАО видит на своем новом посту. По словам Кухарука, важнее всего — «продолжить все темпы развития». Он планирует сделать акцент на условиях жизни людей. Это касается и переселения из ветхого и аварийного фонда, и создания комфортной городской среды: «Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными». Как пояснил URA.RU политолог Минченко, назначение на пост губернатора Югры представителя элитной группы столичного мэра было ожидаемо. «Назначение Кухарука — это сохранение группы Собянина, дополнительная ее устойчивость. Регион остался в зоне влияния группы Собянина, что было ожидаемо», — пояснил Минченко. По словам политолога, в 2025 году, когда у Комаровой истекал срок полномочий (она занимала пост губернатора с 2010 года), была большая вероятность, что продления бы не произошло. «Сейчас назначением Кухарука сохранили преемственность», — сказал Минченко. Новость по теме В Кремле оценили заслуги Комаровой на посту главы ХМАО Наталья Комарова покинула свой пост 30 мая. Она заявила, что переходит на другую работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элитная группа мэра Москвы Сергея Собянина получила дополнительную устойчивость. Об этом сообщил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о назначении на должность губернатора ХМАО Руслана Кухарука. «Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — обратился президент Владимир Путин к Кухаруку во время их встречи в Кремле. Путин поинтересовался, какие первоочередные задачи врио губернатора ХМАО видит на своем новом посту. По словам Кухарука, важнее всего — «продолжить все темпы развития». Он планирует сделать акцент на условиях жизни людей. Это касается и переселения из ветхого и аварийного фонда, и создания комфортной городской среды: «Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными». Как пояснил URA.RU политолог Минченко, назначение на пост губернатора Югры представителя элитной группы столичного мэра было ожидаемо. «Назначение Кухарука — это сохранение группы Собянина, дополнительная ее устойчивость. Регион остался в зоне влияния группы Собянина, что было ожидаемо», — пояснил Минченко. По словам политолога, в 2025 году, когда у Комаровой истекал срок полномочий (она занимала пост губернатора с 2010 года), была большая вероятность, что продления бы не произошло. «Сейчас назначением Кухарука сохранили преемственность», — сказал Минченко. Наталья Комарова покинула свой пост 30 мая. Она заявила, что переходит на другую работу.