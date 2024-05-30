В Кремле оценили заслуги Комаровой на посту главы ХМАО

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле оценили заслуги Комаровой на посту главы ХМАО Фото:

В Кремле высоко оценили заслуги Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Югра «динамично развивалась» и эту динамику теперь предстоит поддерживать врио губернатора Руслану Кухаруку.

«Оценка [работы Натальи Комаровой] очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично. Была налажена ритмичная работа, задана высокая планка, которую исполняющему обязанности губернатора в ближайшее время нужно будет поддерживать», — отметил Песков.

Представитель Кремля также сказал, что в предстоящие дни встречи президента Владимира Путина с Комаровой в планах пока нет. На вопрос URA.RU о будущей карьере экс-губернатора ХМАО он ответил, что эти планы не анонсируются заранее.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке утром 30 мая. Она заняла этот пост в 2010 году и до сих пор оставалась единственной женщиной-губернатором. Сегодня Путин назначил врио губернатора Югры Руслана Кухарука, ранее занимавшего пост мэра Тюмени.

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В Кремле высоко оценили заслуги Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, Югра «динамично развивалась» и эту динамику теперь предстоит поддерживать врио губернатора Руслану Кухаруку. «Оценка [работы Натальи Комаровой] очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично. Была налажена ритмичная работа, задана высокая планка, которую исполняющему обязанности губернатора в ближайшее время нужно будет поддерживать», — отметил Песков. Представитель Кремля также сказал, что в предстоящие дни встречи президента Владимира Путина с Комаровой в планах пока нет. На вопрос URA.RU о будущей карьере экс-губернатора ХМАО он ответил, что эти планы не анонсируются заранее. Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке утром 30 мая. Она заняла этот пост в 2010 году и до сих пор оставалась единственной женщиной-губернатором. Сегодня Путин назначил врио губернатора Югры Руслана Кухарука, ранее занимавшего пост мэра Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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