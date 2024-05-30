Путин принял отставку губернатора Комаровой

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Владимир Путин принял отставку Натальи Комаровой
Владимир Путин принял отставку Натальи Комаровой Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Указ размещен на официальном сайте главы государства.

«Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н. В. по собственному желанию. Назначить Кухарука Руслана Николаевича исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.

Ранее Руслан Кухарук рассказал о своих планах на посту губернатора ХМАО. На посту главы он займется решением проблем местных жителей.

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Указ размещен на официальном сайте главы государства. «Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н. В. по собственному желанию. Назначить Кухарука Руслана Николаевича исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая. Ранее Руслан Кухарук рассказал о своих планах на посту губернатора ХМАО. На посту главы он займется решением проблем местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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