Путин принял отставку губернатора Комаровой

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Указ размещен на официальном сайте главы государства.
«Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н. В. по собственному желанию. Назначить Кухарука Руслана Николаевича исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
Ранее Руслан Кухарук рассказал о своих планах на посту губернатора ХМАО. На посту главы он займется решением проблем местных жителей.
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