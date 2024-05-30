Руслан Кухарук рассказал о своих планах на посту губернатора ХМАО

На посту главы ХМАО Руслан Кухарук займется решением проблем местных жителей

30 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Губернатор ХМАО ушла в отставку Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому президент России Владимир Путин предложил возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, на новом месте работы планирует заняться решением проблемных вопросов местных жителей. Информация об этом указана на официальном сайте Кремля. Кухарук пояснил, что в округе будет продолжена работа по расселению аварийного жилья, формированию комфортной среды и поддержке участников СВО. «Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит. Первоочередная задача — конечно, продолжить все темпы развития. По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей. Это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды», — заявил Кухарук во время разговора с президентом Путиным. Он добавил, что особую важность имеет поддержка участников СВО и членов семей военнослужащих. Кухарук отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Мэр Тюмени напомнил, что у Ханты-Мансийского автономного округа есть подшефная территория — город Макеевка Донецкой народной республики. Там также будут продолжены работы по восстановлению инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Во время работы на новом посту Кухарук обещал руководствоваться положениями Указа о национальных целях развития РФ. «В рамках именно этой работы необходимо сегодня, по моему мнению, плотно взаимодействовать с федеральными структурами, федеральными министерствами и в части завершения тех задач, которые стояли в рамках национальных проектов. И, в том числе, в части формирования уже новых программ, ориентированных на 2030—2036 годы», — добавил он. Ранее URA.RU писало о том, что 30 мая президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. За несколько часов до этого до этого экс-глава региона Наталья Комарова объявила о том, что уходит в отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которому президент России Владимир Путин предложил возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, на новом месте работы планирует заняться решением проблемных вопросов местных жителей. Информация об этом указана на официальном сайте Кремля. Кухарук пояснил, что в округе будет продолжена работа по расселению аварийного жилья, формированию комфортной среды и поддержке участников СВО. «Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит. Первоочередная задача — конечно, продолжить все темпы развития. По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей. Это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды», — заявил Кухарук во время разговора с президентом Путиным. Он добавил, что особую важность имеет поддержка участников СВО и членов семей военнослужащих. Кухарук отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Мэр Тюмени напомнил, что у Ханты-Мансийского автономного округа есть подшефная территория — город Макеевка Донецкой народной республики. Там также будут продолжены работы по восстановлению инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Во время работы на новом посту Кухарук обещал руководствоваться положениями Указа о национальных целях развития РФ. «В рамках именно этой работы необходимо сегодня, по моему мнению, плотно взаимодействовать с федеральными структурами, федеральными министерствами и в части завершения тех задач, которые стояли в рамках национальных проектов. И, в том числе, в части формирования уже новых программ, ориентированных на 2030—2036 годы», — добавил он. Ранее URA.RU писало о том, что 30 мая президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. За несколько часов до этого до этого экс-глава региона Наталья Комарова объявила о том, что уходит в отставку.