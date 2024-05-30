ФСБ задержала VIP-чиновника в Чебаркуле

ФСБ задержала начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля
© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники УФСБ проводят обыски в администрации Чебаркульского муниципального района. Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, в его отношении возбуждены уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он подозревается в совершении пяти преступлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе УФСБ URA.RU сообщили, что Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при строительстве новых домов были выявлены нарушения безопасности. В настоящее время по месту проживания и работы Прохорова проводятся следственные действия.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, в его отношении возбуждены уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он подозревается в совершении пяти преступлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе УФСБ URA.RU сообщили, что Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при строительстве новых домов были выявлены нарушения безопасности. В настоящее время по месту проживания и работы Прохорова проводятся следственные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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