ФСБ задержала VIP-чиновника в Чебаркуле

ФСБ задержала начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля

30 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСБ проводят обыски в администрации Чебаркульского муниципального района. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, в его отношении возбуждены уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он подозревается в совершении пяти преступлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе УФСБ URA.RU сообщили, что Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при строительстве новых домов были выявлены нарушения безопасности. В настоящее время по месту проживания и работы Прохорова проводятся следственные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, в его отношении возбуждены уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского муниципального района, по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он подозревается в совершении пяти преступлений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе УФСБ URA.RU сообщили, что Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при строительстве новых домов были выявлены нарушения безопасности. В настоящее время по месту проживания и работы Прохорова проводятся следственные действия.