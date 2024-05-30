Бывшая компания Чубайса придумала, как избежать банкротства

«Роснано» досрочно погасит долги с дисконтом 80%

30 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Досрочное погашение долгов позволит «Роснано» сэкономить около восьми миллиардов рублей, заявили в компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, разработала план для избежания банкротства. Компания планирует досрочно погасить с дисконтом около 80% своего долга. Об этом рассказали в самой компании. «Досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте трех-четырех лет», — передает слова сотрудника компании РИА Новости. Там добавили, что данное решение позволит сэкономить около восьми миллиардов рублей. Эта договоренность была согласована «Роснано» при поддержке правительства РФ с такими банками, как Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Реструктуризация долга позволит «Роснано» сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей. Кроме того, после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов компании, по предварительным оценкам, может достигать 10 миллиардов рублей. Таким образом, реализация этого соглашения позволит «Роснано» завершить финансовое оздоровление при поддержке правительства, сосредоточиться на реализации стратегии до 2030 года и запустить новый инвестиционный цикл с учетом задач в сфере обеспечения технологического суверенитета, заключили в компании. В «Роснано» 30 мая предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами. Компания ведет переговоры с правительством РФ о предоставлении дополнительных средств, но точные сроки и суммы неизвестны, что создает «опасную неопределенность». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, разработала план для избежания банкротства. Компания планирует досрочно погасить с дисконтом около 80% своего долга. Об этом рассказали в самой компании. «Досрочно планируется погасить с дисконтом около 80% долга, оставшиеся обязательства будут комфортными для обслуживания на горизонте трех-четырех лет», — передает слова сотрудника компании РИА Новости. Там добавили, что данное решение позволит сэкономить около восьми миллиардов рублей. Эта договоренность была согласована «Роснано» при поддержке правительства РФ с такими банками, как Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Реструктуризация долга позволит «Роснано» сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 миллиард рублей. Кроме того, после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов компании, по предварительным оценкам, может достигать 10 миллиардов рублей. Таким образом, реализация этого соглашения позволит «Роснано» завершить финансовое оздоровление при поддержке правительства, сосредоточиться на реализации стратегии до 2030 года и запустить новый инвестиционный цикл с учетом задач в сфере обеспечения технологического суверенитета, заключили в компании. В «Роснано» 30 мая предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами. Компания ведет переговоры с правительством РФ о предоставлении дополнительных средств, но точные сроки и суммы неизвестны, что создает «опасную неопределенность».