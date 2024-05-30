Актриса Новокрещенова приедет в Челябинск на премьеру комедии «Непослушники»

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Премьера фильма с участием Новокрещеновой состоится 1 июня
Премьера фильма с участием Новокрещеновой состоится 1 июня Фото:

Актриса Екатерина Новокрещенова, которая сыграла главную роль в еще не вышедшем фильме «Непослушники», приедет в Челябинск на премьеру. Новокрещенова лично проведет презентацию кинокартины зрителям, сообщается в telegram-канале «Синема парк».

«В День защиты детей, 1 июня, кинотеатр „Синема Парк Горки“ приглашает на премьеру комедии „Непослушники“. Фильм представит и обсудит со зрителями исполнительница главной роли Екатерина Новокрещенова», — говорится в сообщении.

Актриса Екатерина Новокрещенова является уроженкой Челябинска. Она сыграла роли в таких фильмах и сериалах: «Конец света», «Вета», «Пансион», «Мира! Дружбы! Жвачки!» и другие.

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Актриса Екатерина Новокрещенова, которая сыграла главную роль в еще не вышедшем фильме «Непослушники», приедет в Челябинск на премьеру. Новокрещенова лично проведет презентацию кинокартины зрителям, сообщается в telegram-канале «Синема парк». «В День защиты детей, 1 июня, кинотеатр „Синема Парк Горки“ приглашает на премьеру комедии „Непослушники“. Фильм представит и обсудит со зрителями исполнительница главной роли Екатерина Новокрещенова», — говорится в сообщении. Актриса Екатерина Новокрещенова является уроженкой Челябинска. Она сыграла роли в таких фильмах и сериалах: «Конец света», «Вета», «Пансион», «Мира! Дружбы! Жвачки!» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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