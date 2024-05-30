Актриса Новокрещенова приедет в Челябинск на премьеру комедии «Непослушники»

Актриса Екатерина Новокрещенова, которая сыграла главную роль в еще не вышедшем фильме «Непослушники», приедет в Челябинск на премьеру. Новокрещенова лично проведет презентацию кинокартины зрителям, сообщается в telegram-канале «Синема парк».
«В День защиты детей, 1 июня, кинотеатр „Синема Парк Горки“ приглашает на премьеру комедии „Непослушники“. Фильм представит и обсудит со зрителями исполнительница главной роли Екатерина Новокрещенова», — говорится в сообщении.
Актриса Екатерина Новокрещенова является уроженкой Челябинска. Она сыграла роли в таких фильмах и сериалах: «Конец света», «Вета», «Пансион», «Мира! Дружбы! Жвачки!» и другие.
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