Дому в Кургане, возле которого спилили самую большую яблоню, угрожает снос

В Кургане жилой дом исправника Александра Дуранова, построенный в 1918 году, возле которого спилили самую большую яблоню, не стал культурным наследием. Об отрицательных результатах экспертизы URA.RU рассказал источник. Таким образом, объект рискует попасть под снос.
«Выявленный объект культурного наследия „Дом жилой Дуранова“ не включили в единый госреестр объектов культурного наследия. Экспертиза установила, что дом находится в аварийном состоянии. Чтобы он был безопасным, придется заново его отстраивать. Но тогда он потеряет историческую ценность», — рассказал источник.
Результаты экспертизы стали известны в этом году. Заказчиками выступили Ирина Мокренко и ООО Специализированный застройщик «БИКсервис». Цель экспертизы заключалась в обосновании целесообразности или нецелесообразности включения данного объекта в реестр объектов культурного наследия РФ. «Не совсем понятно, кто сейчас владеет объектом и землей. Вполне вероятно, что новый собственник спилил дерево и намерен начать там другое строительство», — говорит инсайдер.
Получить комментарий застройщика на момент публикации URA.RU не удалось. Редакция проанализировала документ. Ниже короткие выкладки по экспертизе.
В рамках экспертизы были проведены следующие работы:
- Изучение предоставленных документов.
- Анализ архивных материалов и публикаций.
- Визуальный осмотр объекта и фотофиксация.
- Историко-архитектурные исследования.
- Комплексный анализ собранных данных.
- Экспертная оценка объекта.
- Оценка архитектурно-градостроительной ценности.
На основании проведенного анализа эксперт пришел к следующим выводам:
- Сохранность объекта возможна только через воссоздание.
- Градостроительная, ансамблевая и градоформирующая ценности не выявлены.
- Функциональное использование объекта претерпело изменения в связи с перепланировкой.
- Этапность сохранена без значительных изменений.
- Научно-познавательная ценность ограничена информацией об объекте.
- Учебно-педагогическая, художественно-эстетическая, публичная и общественная значимости не определены из-за состояния объекта.
- Социокультурная ценность не определена.
- Распространенность объекта считается малой для региона.
Вывод экспертизы
Включение «Дома жилого Дуранова» в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ не обосновано. Объект имеет относительную мемориальную ценность, но из-за технического состояния невозможно сохранить его подлинную материальную структуру.
Историческая справка:
Александр Иванович Дуранов, занимавший должность земского исправника в Кургане в 1830-1837 годах, оставил заметный след в истории города. Он известен как попечитель строительства Богородице-Рождественского собора. Семью Дуранова составляли жена, приемная дочь, мать и сестра, а также дворовые люди и прислуга, которые проживали вместе с ним. После скандала, связанного с надзором за старообрядцами, Дуранов ушел в отставку и умер в 1852 году.
После семейства Дурановых право владения усадьбой перешло к семье священника Иоанна Волкова. Его вклад в духовную жизнь города особенно отметился в 1896 году, когда он принял участие в закладке церкви во имя Святого Александра Невского.
В начале советской эпохи дом, принадлежавший Македону Ивановичу Волкову, испытал значительные изменения. Сначала здание было национализировано, но уже в апреле 1922 года вернулось к бывшим владельцам. Со временем в здании были устроены коммунальные квартиры, однако постепенно дом стал ветшать, и значительных ремонтных работ не проводилось. К 1990-м годам использование полуподвального этажа было прекращено из-за его неудовлетворительного состояния. 16 апреля 2009 года дом постигла трагедия — пожар уничтожил кровлю и веранду и нанес серьезный ущерб стропильной системе и внутренней отделке.
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