30 мая 2024

Эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Враг" в галерее уличного"Свитер". Екатеринбург, современное искусство, стрит-арт, домашнее насилие
Мужчина показывал гениталии маленьким танцовщицам (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина явился в студию танцев и продемонстрировал гениталии маленьким ученицам. Его удалось задержать по горячим следам, рассказал URA.RU источник.

«В полицию обратились сотрудники службы безопасности торгового центра „Дмитриевский“ на улице Сурикова, 51. Они сообщили, что в студию танцев „Ноубалет“ зашел неизвестный мужчина и на лестничном пролете начал показывать маленьким танцовщицам свой половой орган. Девочки очень испугались и убежали», — объяснил источник.

Сотрудникам уголовное розыска удалось по горячим следам задержать гражданина. Им оказался 46-летний местный житель — не работающий и ранее не судимый. Он признался в эксгибиционизме и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».

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В Екатеринбурге мужчина явился в студию танцев и продемонстрировал гениталии маленьким ученицам. Его удалось задержать по горячим следам, рассказал URA.RU источник. «В полицию обратились сотрудники службы безопасности торгового центра „Дмитриевский“ на улице Сурикова, 51. Они сообщили, что в студию танцев „Ноубалет“ зашел неизвестный мужчина и на лестничном пролете начал показывать маленьким танцовщицам свой половой орган. Девочки очень испугались и убежали», — объяснил источник. Сотрудникам уголовное розыска удалось по горячим следам задержать гражданина. Им оказался 46-летний местный житель — не работающий и ранее не судимый. Он признался в эксгибиционизме и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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