Эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц

31 мая 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Мужчина показывал гениталии маленьким танцовщицам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мужчина явился в студию танцев и продемонстрировал гениталии маленьким ученицам. Его удалось задержать по горячим следам, рассказал URA.RU источник. «В полицию обратились сотрудники службы безопасности торгового центра „Дмитриевский“ на улице Сурикова, 51. Они сообщили, что в студию танцев „Ноубалет“ зашел неизвестный мужчина и на лестничном пролете начал показывать маленьким танцовщицам свой половой орган. Девочки очень испугались и убежали», — объяснил источник. Сотрудникам уголовное розыска удалось по горячим следам задержать гражданина. Им оказался 46-летний местный житель — не работающий и ранее не судимый. Он признался в эксгибиционизме и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мужчина явился в студию танцев и продемонстрировал гениталии маленьким ученицам. Его удалось задержать по горячим следам, рассказал URA.RU источник. «В полицию обратились сотрудники службы безопасности торгового центра „Дмитриевский“ на улице Сурикова, 51. Они сообщили, что в студию танцев „Ноубалет“ зашел неизвестный мужчина и на лестничном пролете начал показывать маленьким танцовщицам свой половой орган. Девочки очень испугались и убежали», — объяснил источник. Сотрудникам уголовное розыска удалось по горячим следам задержать гражданина. Им оказался 46-летний местный житель — не работающий и ранее не судимый. Он признался в эксгибиционизме и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».