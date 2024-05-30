Эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц

В Екатеринбурге мужчина явился в студию танцев и продемонстрировал гениталии маленьким ученицам. Его удалось задержать по горячим следам, рассказал URA.RU источник.
«В полицию обратились сотрудники службы безопасности торгового центра „Дмитриевский“ на улице Сурикова, 51. Они сообщили, что в студию танцев „Ноубалет“ зашел неизвестный мужчина и на лестничном пролете начал показывать маленьким танцовщицам свой половой орган. Девочки очень испугались и убежали», — объяснил источник.
Сотрудникам уголовное розыска удалось по горячим следам задержать гражданина. Им оказался 46-летний местный житель — не работающий и ранее не судимый. Он признался в эксгибиционизме и был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».
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