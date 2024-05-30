В домовых чатах Екатеринбурга обсуждают строительство бомбоубежищ в подвалах

В подвалах планируют оборудовать временные укрытия, говорят в Академическом районе Фото: Илья Московец © URA.RU

В домовых чатах Академического района в Екатеринбурге жильцы активно обсуждают сообщения управляющей компании о том, что в подвалах жилых комплексов оборудуют бомбоубежища. Скринами с URA.RU поделился читатель, проживающий в высотке на улице Рябинина, 31. Там бомбоубежище якобы решили обустроить на месте паркинга.

В чате жильцы не понимают, почему должны голосовать за это. Кто-то настроен категорически против того, чтобы в подвале их дома прятались люди, другие пытаются выяснить, за чей счет оборудуют помещения, третьи опасаются, как бы подвал не рухнул вместе с домом. При этом жители жалуются на сырость и грязь. «Паркинги сырющие! Лучше бы сделали хорошую вентиляцию! Под всем домом паркинги грязные! Какое бомбоубежище?» — недоумевают горожане.

В пресс-службе УК «Академический» заявили, что ни о каких бомбоубежищах речи не идет. В подвалах рекомендовано оборудовать укрытия на случаи чрезвычайных ситуаций. «О строительстве бомбоубежищ в Академическом районе речи не идет. На заседании Оперативного штаба Свердловской области организациям, управляющим многоквартирными домами, было рекомендовано совместно с жителями обеспечить реализацию мероприятий по оборудованию в подвалах укрытий на случай ЧС в соответствии с требованием СНИП („СНИП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны“)», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УК.

Источник финансирования на приобретение оборудования для ЧС не был определен, поэтому УК «Академический» с помощью ГИС-ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства) сообщила собственникам жилья о собрании, чтобы узнать их мнение и определить источник финансирования.

В пресс-службе администрации Академического района ответили, что подвалы и паркинги домов не приспособлены для строительства в них бомбоубежищ. «Паркинги и подвалы рассматриваются только в качестве временных укрытий — на сутки. Внутри помещений сложная система воздуховодов, поэтому ничего, кроме временных укрытий, сделать невозможно», — заявили там.

Жильцы домов активно спорят о том, кто будет оплачивать оборудование Читатель URA.RU