Возглавляемую челябинским депутатом фабрику уличили в занижении налоговой базы

Чебаркульскую птицефабрику, возглавляемую депутатом заксобрания Челябинской области Дмитрием Пырсиковым, уличили в занижении налоговой базы. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, компания создавала видимость обучения вновь принятых работников.
«Суды пришли к выводу о формальном оформлении обществом наставничества у ООО „Чебаркульская птица“ для создания видимости профессионального обучения вновь принятых работников. Целью являлось уменьшение базы для начисления страховых взносов», — отмечено в решении суда.
В мае суд в полном объеме оформил решение по иску птицефабрики к МИФНС № 31 по региону. Компания пыталась добиться пересмотра решения налоговиков. Документ привлек нарушителя к административной ответственности. Как установили суды, предприятие платило стипендии по ученическим договорам, хотя фактически наставничества не было. Размер невыплаченных страховых выплат составил 11,5 млн рублей. Санкции последовали после проверки работы за весь 2019 год, а договоры заключались также и в 2018 году.
Согласно материалам суда, срок мнимого обучения всякий раз совпадал с продолжительностью испытательного срока и был равен 494 часам. Время, которое ученик после обучения должен был отработать в компании, не устанавливалось, а возврат сумм сотрудниками при увольнении, предусмотренный договорами, не осуществлялся. Также выездная проверка показала отсутствие оборудованных классов и выдачу дипломов по окончании обучения. О том, что занятий не было, рассказали сами мнимые студенты. Среди них оказались даже те, кто ранее в производственных процессах птицефабрики уже был задействован. Одна ученица в цехе разделки птицы сама получала надбавку за наставничество.
По мнению инспекторов, были и другие странности. Например, ученические договоры заключались по профессиям, требующим подготовки в учебных заведениях. Среди таких названы делопроизводитель, юрисконсульт, ведущий дизайнер, специалист по снабжению, рекламный агент. Учет количества часов обучения велся в общем табеле учета рабочего времени постоянных сотрудников. При этом оплата зависела от выработки. Люди получали больше, чем размер стипендии.
В результате суд отказался отменять санкции. Оперативно получить комментарий Пырсикова по телефону не удалось. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ будет опубликован при получении.
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