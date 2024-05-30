Силуанов раскрыл, кому проиндексируют пенсии в 2024 году

Военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%, заявил Антон Силуанов
С 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 5,1%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%», — приводит слова Силуанова пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что также будут увеличены пенсии сотрудникам правоохранительных органов. Индексация произойдет 1 октября, заключил министр.
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