Силуанов раскрыл, кому проиндексируют пенсии в 2024 году

Силуанов: с 1 октября военные пенсии вырастут на 5,1%
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Военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%, заявил Антон Силуанов
Военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%, заявил Антон Силуанов Фото:

С 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 5,1%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%», — приводит слова Силуанова пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что также будут увеличены пенсии сотрудникам правоохранительных органов. Индексация произойдет 1 октября, заключил министр.

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С 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 5,1%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%», — приводит слова Силуанова пресс-служба правительства РФ. Он добавил, что также будут увеличены пенсии сотрудникам правоохранительных органов. Индексация произойдет 1 октября, заключил министр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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