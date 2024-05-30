В правительстве объявили, какие изменения ждут бизнес и бюджет

Силуанов: налоги для бизнеса возрастут, но появятся инвестиционные вычеты

30 мая 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Силуанов на заседании правительства представил Мишустину концепцию изменений в налоговое законодательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнес ожидает увеличение налога на прибыль, но сохранятся льготные режимы, стимулы для высокотехнологичных отраслей и инвестиционные вычеты. Готовящиеся изменения налоговой системы принесут в бюджет дополнительные средства, что сделает необходимым его корректировку, о масштабах которой премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства, 30 мая. Новость по теме Мишустин раскрыл, коснется ли обычных россиян изменение налогов «Теперь несколько слов о налогообложении предпринимателей, что здесь меняется. В первую очередь, налог на прибыль предпринимателей. <…> Мы предлагаем взамен [отмененных курсовых пошлин] повысить ставку налога на прибыль до 25%», — заявил Силуанов. Его слова передает официальный tg-канал правительства РФ. При этом, подчеркнул Силуанов, сохраняются льготные условия для преференциальных режимов и вводя инвестиционные вычеты и стимулы для для научно-исследовательских и опытно-конструкторские проекты (НИОКР). Для рентных отраслей предусмотрена корректировка налогов с повышением рентной нагрузки, а малый и средний бизнес столкнется с увеличением порогов упрощенной системы налогообложения и обязательной уплатой НДС для компаний с доходами свыше 60 млн рублей, снижая при этом страховые взносы для МСП. Новость по теме Силуанов раскрыл, кому проиндексируют пенсии в 2024 году «В рамках борьбы с уклонением от налогов вводятся новые меры, включая понятие „дробление бизнеса“ и амнистию для тех, кто готов работать официально, начиная с 2025 года», — отметил глава Минфина. Также, по его словам, предлагается введение акциза на фармсубстанцию спирта и жидкий никотин с возможностью полного вычета акцизов при производстве лекарств, направленное на пресечение уклонения от уплаты акцизов в алкогольной промышленности. Министр финансов также объявил о подготовке законопроекта, который внесет корректировки в федеральный бюджет на 2024 год, выделяя около 160 миллиардов рублей на выполнение послания президента. Эти средства пойдут на повышение зарплат учителей, развитие интернет-инфраструктуры и другие важные социальные инициативы. Дополнительно, около 190 миллиардов рублей будет направлено на выполнение отдельных поручений президента и правительства, включая поддержку ветеранов и энергосбытовые субсидии для новых регионов. Также предусмотрено списание части долгов регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнес ожидает увеличение налога на прибыль, но сохранятся льготные режимы, стимулы для высокотехнологичных отраслей и инвестиционные вычеты. Готовящиеся изменения налоговой системы принесут в бюджет дополнительные средства, что сделает необходимым его корректировку, о масштабах которой премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства, 30 мая. «Теперь несколько слов о налогообложении предпринимателей, что здесь меняется. В первую очередь, налог на прибыль предпринимателей. <…> Мы предлагаем взамен [отмененных курсовых пошлин] повысить ставку налога на прибыль до 25%», — заявил Силуанов. Его слова передает официальный tg-канал правительства РФ. При этом, подчеркнул Силуанов, сохраняются льготные условия для преференциальных режимов и вводя инвестиционные вычеты и стимулы для для научно-исследовательских и опытно-конструкторские проекты (НИОКР). Для рентных отраслей предусмотрена корректировка налогов с повышением рентной нагрузки, а малый и средний бизнес столкнется с увеличением порогов упрощенной системы налогообложения и обязательной уплатой НДС для компаний с доходами свыше 60 млн рублей, снижая при этом страховые взносы для МСП. «В рамках борьбы с уклонением от налогов вводятся новые меры, включая понятие „дробление бизнеса“ и амнистию для тех, кто готов работать официально, начиная с 2025 года», — отметил глава Минфина. Также, по его словам, предлагается введение акциза на фармсубстанцию спирта и жидкий никотин с возможностью полного вычета акцизов при производстве лекарств, направленное на пресечение уклонения от уплаты акцизов в алкогольной промышленности. Министр финансов также объявил о подготовке законопроекта, который внесет корректировки в федеральный бюджет на 2024 год, выделяя около 160 миллиардов рублей на выполнение послания президента. Эти средства пойдут на повышение зарплат учителей, развитие интернет-инфраструктуры и другие важные социальные инициативы. Дополнительно, около 190 миллиардов рублей будет направлено на выполнение отдельных поручений президента и правительства, включая поддержку ветеранов и энергосбытовые субсидии для новых регионов. Также предусмотрено списание части долгов регионов.