Мишустин раскрыл, коснется ли обычных россиян изменение налогов

Мишустин: планку для прогрессивной шкалы НДФЛ решили установить «с запасом»

30 мая 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Изменения в Налоговом кодексе обсуждались с депутатами и представителями общественности, отметил премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корректировка налоговой системы коснется только трех процентов россиян — тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц, таким образом порог прогрессивной шкалы НДФЛ правительством установлен «с запасом». Такое заявление на заседании правительства в четверг, 30 мая, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новость по теме Двести тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году «Правительство решило учесть все рекомендации, повысив этот уровень [планку налогооблагаемого дохода] до 200 тысяч рублей. И в результате изменения коснутся трех процентов работающего населения. Тех, кто действительно получает больший доход», — рассказал Мишустин. Его слова передает телеканал «Россия-24». Глава правительства в предстоящих налоговых изменениях считает важным, что дополнительные средства от реализации корректировки будут направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Это включает поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медицинских учреждений, строительство образовательных учреждений, модернизацию высших и средних специальных учебных заведений, а также продление программы материнского капитала. С отчетом о ходе подготовки изменений в налоговый кодекс выступил и глава Минфина Антон Силуанов. «Для работников с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%», — отчитался министр. После вступления в силу поправок будет предусмотрена компенсация части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер минимального прожиточного минимума, с целью снижения эффективной налоговой ставки до 6%. Параллельно налоговые вычеты для второго и третьего ребенка увеличиваются вдвое, а также вводится налоговый вычет в размере 6 тысяч рублей для граждан, сдающих нормы ГТО и проходящих диспансеризацию. Новость по теме Куда пойдут деньги после корректировки налоговой системы РФ «Нововведения в НДФЛ не затронут участников СВО, для которых сохранится ставка в 13 и 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Также устанавливается ставка в 13% на доходы от продажи имущества до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы», — уточнил Силуанов. Предельная ставка в 15% сохраняется для доходов в виде дивидендов и других инвестиционных доходов, а также для граждан, чьи доходы при реализации ценных бумаг со сроком владения более 5 лет превышают 50 млн рублей. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов увидят увеличение пенсий на 5,1%, а региональные власти получат возможность установления повышенных ставок имущественного налога для дорогостоящего имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корректировка налоговой системы коснется только трех процентов россиян — тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц, таким образом порог прогрессивной шкалы НДФЛ правительством установлен «с запасом». Такое заявление на заседании правительства в четверг, 30 мая, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство решило учесть все рекомендации, повысив этот уровень [планку налогооблагаемого дохода] до 200 тысяч рублей. И в результате изменения коснутся трех процентов работающего населения. Тех, кто действительно получает больший доход», — рассказал Мишустин. Его слова передает телеканал «Россия-24». Глава правительства в предстоящих налоговых изменениях считает важным, что дополнительные средства от реализации корректировки будут направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Это включает поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медицинских учреждений, строительство образовательных учреждений, модернизацию высших и средних специальных учебных заведений, а также продление программы материнского капитала. С отчетом о ходе подготовки изменений в налоговый кодекс выступил и глава Минфина Антон Силуанов. «Для работников с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%», — отчитался министр. После вступления в силу поправок будет предусмотрена компенсация части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер минимального прожиточного минимума, с целью снижения эффективной налоговой ставки до 6%. Параллельно налоговые вычеты для второго и третьего ребенка увеличиваются вдвое, а также вводится налоговый вычет в размере 6 тысяч рублей для граждан, сдающих нормы ГТО и проходящих диспансеризацию. «Нововведения в НДФЛ не затронут участников СВО, для которых сохранится ставка в 13 и 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Также устанавливается ставка в 13% на доходы от продажи имущества до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы», — уточнил Силуанов. Предельная ставка в 15% сохраняется для доходов в виде дивидендов и других инвестиционных доходов, а также для граждан, чьи доходы при реализации ценных бумаг со сроком владения более 5 лет превышают 50 млн рублей. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов увидят увеличение пенсий на 5,1%, а региональные власти получат возможность установления повышенных ставок имущественного налога для дорогостоящего имущества.