Путин наградил челябинского токаря орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин вручил токарю Игорю Пряхину из Челябинской области орден Дружбы. Церемония награждения состоялась в Кремле.
«Орденом Дружбы награждается Пряхин Игорь — токарь производственного объединения „Маяк“», — объявили на церемонии. Глава государства вручил мужчине награду и пожал руку.
Пряхин воздержался от речи. Орден на церемонии также вручили спецпредставителю МИД РФ по гуманитарным связям и актеру Стивену Сигалу и руководителю благотворительного фонда Алексею Талаеву из Республики Беларусь.
Путин наградил челябинца на церемонии в Кремле
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