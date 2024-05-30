Путин вручил челябинскому токарю орден Дружбы.Фото

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Путин наградил челябинского токаря орденом Дружбы
Путин наградил челябинского токаря орденом Дружбы Фото:

Президент России Владимир Путин вручил токарю Игорю Пряхину из Челябинской области орден Дружбы. Церемония награждения состоялась в Кремле.

«Орденом Дружбы награждается Пряхин Игорь — токарь производственного объединения „Маяк“», — объявили на церемонии. Глава государства вручил мужчине награду и пожал руку.

Пряхин воздержался от речи. Орден на церемонии также вручили спецпредставителю МИД РФ по гуманитарным связям и актеру Стивену Сигалу и руководителю благотворительного фонда Алексею Талаеву из Республики Беларусь.

Путин наградил челябинца на церемонии в Кремле
Путин наградил челябинца на церемонии в Кремле
Фото:

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Президент России Владимир Путин вручил токарю Игорю Пряхину из Челябинской области орден Дружбы. Церемония награждения состоялась в Кремле. «Орденом Дружбы награждается Пряхин Игорь — токарь производственного объединения „Маяк“», — объявили на церемонии. Глава государства вручил мужчине награду и пожал руку. Пряхин воздержался от речи. Орден на церемонии также вручили спецпредставителю МИД РФ по гуманитарным связям и актеру Стивену Сигалу и руководителю благотворительного фонда Алексею Талаеву из Республики Беларусь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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