В Белгородской области дрон ВСУ атаковал «Газель» с пассажирами

30 мая 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский дрон атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую „Газель“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль вез домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти людей, остановившись у ближайшего укрытия, но в этот момент дрон нанес удар по транспортному средству. Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи — его травмы оказались не совместимы с жизнью. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела. Они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им необходимую помощь. Также в результате падения дрона и последующей детонации повреждена кровля частного жилого домовладения в селе, но никто из жителей не пострадал, заключил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский дрон атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую „Газель“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль вез домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти людей, остановившись у ближайшего укрытия, но в этот момент дрон нанес удар по транспортному средству. Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи — его травмы оказались не совместимы с жизнью. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела. Они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им необходимую помощь. Также в результате падения дрона и последующей детонации повреждена кровля частного жилого домовладения в селе, но никто из жителей не пострадал, заключил губернатор.