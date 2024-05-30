В Белгородской области дрон ВСУ атаковал «Газель» с пассажирами

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Обзорная по городу. Пермь , 03, медицина, скорая помощь, скорая
Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую „Газель“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль вез домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти людей, остановившись у ближайшего укрытия, но в этот момент дрон нанес удар по транспортному средству.

Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи — его травмы оказались не совместимы с жизнью. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела. Они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им необходимую помощь. Также в результате падения дрона и последующей детонации повреждена кровля частного жилого домовладения в селе, но никто из жителей не пострадал, заключил губернатор.

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Украинский дрон атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую „Газель“», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль вез домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти людей, остановившись у ближайшего укрытия, но в этот момент дрон нанес удар по транспортному средству. Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи — его травмы оказались не совместимы с жизнью. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела. Они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им необходимую помощь. Также в результате падения дрона и последующей детонации повреждена кровля частного жилого домовладения в селе, но никто из жителей не пострадал, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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