Мэр из ХМАО отметил достижения Комаровой на посту губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Нижневартовского района Борис Саломатин
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Нижневартовского района Борис Саломатин Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин в своем telegram-канале отметил достижения Натальи Комаровой на посту губернатора. В день отставки он пожелал экс-главе региона успехов на новой работе.

«Сегодня Югра — один из лучших регионов России для жизни: несколько лет подряд округ входит в пятерку лидеров по качеству жизни, в топ-3 регионов РФ по качеству медицины, занимает шестое место по продолжительности жизни и приросту населения. За этими результатами стоит работа команды Югры и лично Натальи Комаровой. Уважаемая Наталья Владимировна, жители Нижневартовского района знают Вас как профессионального управленца, опытного политика, грамотного руководителя, требовательного к себе и своей команде. Желаем Вам успехов в предстоящей работе и реализации намеченных планов!» — написал Саломатин в telegram-канале.

Глава Нижневартовского района подчеркнул, что работа вместе с Комаровой позволила достигнуть значимых результатов в развитии муниципалитета. Нижневартовский район сохраняет лидирующие позиции по важным социально-экономическим показателям: по качеству организации и осуществления бюджетного процесса, созданию благоприятного инвестиционного климата, удерживает наименьший в ХМАО уровень безработицы.

Наталья Комарова ушла в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора Югры назначен экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук. Политологи объяснили URA.RU, чем вызван такой скачок в карьере Кухарука.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин в своем telegram-канале отметил достижения Натальи Комаровой на посту губернатора. В день отставки он пожелал экс-главе региона успехов на новой работе. «Сегодня Югра — один из лучших регионов России для жизни: несколько лет подряд округ входит в пятерку лидеров по качеству жизни, в топ-3 регионов РФ по качеству медицины, занимает шестое место по продолжительности жизни и приросту населения. За этими результатами стоит работа команды Югры и лично Натальи Комаровой. Уважаемая Наталья Владимировна, жители Нижневартовского района знают Вас как профессионального управленца, опытного политика, грамотного руководителя, требовательного к себе и своей команде. Желаем Вам успехов в предстоящей работе и реализации намеченных планов!» — написал Саломатин в telegram-канале. Глава Нижневартовского района подчеркнул, что работа вместе с Комаровой позволила достигнуть значимых результатов в развитии муниципалитета. Нижневартовский район сохраняет лидирующие позиции по важным социально-экономическим показателям: по качеству организации и осуществления бюджетного процесса, созданию благоприятного инвестиционного климата, удерживает наименьший в ХМАО уровень безработицы. Наталья Комарова ушла в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора Югры назначен экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук. Политологи объяснили URA.RU, чем вызван такой скачок в карьере Кухарука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...