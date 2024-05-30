Мэр из ХМАО отметил достижения Комаровой на посту губернатора

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин в своем telegram-канале отметил достижения Натальи Комаровой на посту губернатора. В день отставки он пожелал экс-главе региона успехов на новой работе.
«Сегодня Югра — один из лучших регионов России для жизни: несколько лет подряд округ входит в пятерку лидеров по качеству жизни, в топ-3 регионов РФ по качеству медицины, занимает шестое место по продолжительности жизни и приросту населения. За этими результатами стоит работа команды Югры и лично Натальи Комаровой. Уважаемая Наталья Владимировна, жители Нижневартовского района знают Вас как профессионального управленца, опытного политика, грамотного руководителя, требовательного к себе и своей команде. Желаем Вам успехов в предстоящей работе и реализации намеченных планов!» — написал Саломатин в telegram-канале.
Глава Нижневартовского района подчеркнул, что работа вместе с Комаровой позволила достигнуть значимых результатов в развитии муниципалитета. Нижневартовский район сохраняет лидирующие позиции по важным социально-экономическим показателям: по качеству организации и осуществления бюджетного процесса, созданию благоприятного инвестиционного климата, удерживает наименьший в ХМАО уровень безработицы.
Наталья Комарова ушла в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора Югры назначен экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук. Политологи объяснили URA.RU, чем вызван такой скачок в карьере Кухарука.
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