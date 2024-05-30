Политологи объяснили секрет успешной карьеры врио губернатора ХМАО

Успешной карьере врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука способствовал статус сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и учеба в школе губернаторов. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Евгений Минченко и Дарья Кислицына.
«Я думаю, что во многом за счет того, что Кухарук плотно взаимодействовал с Ассоциацией, он и попал в орбиту администрации президента, проявил себя. И в целом, я думаю, благодаря работе в ВАРМСУ у него сильно расширился кругозор», — считает Минченко.
Солидарна с этим мнением оказалась и руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицина. Она также обратила внимание, что среди нынешней волны назначений врио глав регионов большинство чиновников является выпускниками школы губернаторов, наряду и с несколькими назначенными министрами федерального правительства. «У Школы губернаторов за годы работы сформировалась устойчивая репутация эффективного кадрового института. Самое яркое подтверждение этой эффективности — успешные выпускники, одним из которых является Руслан Кухарук. Программа подготовки на базе Президентской академии задает высокую планку для владения управленческими компетенциями. Это и про открытую коммуникацию с людьми, и про умение работать на высоких скоростях, и про способность решать проблемы в режиме антикризиса», — резюмировала Кислицына.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назначил Кухарука врио губернатора Югры. Перед этим Наталья Комарова объявила об отставке с поста главы региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.