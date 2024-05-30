Глава Ritter Sport рассказал, почему компания не ушла из России

Глава Ritter Sport: компания не ушла из РФ, и это правильно

30 мая 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Глава Ritter Sport заявил, что снова бы принял решение остаться на рынке РФ Фото: IMAGO/Manfred Segerer/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава немецкой компании по производству шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен сообщил, что компания осталась в России и считает это правильным решением. Хотя в адрес производителя из-за этого поступают угрозы убийством. «Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова», — заявил Ронкен. Его слова передает РИА Новости. Статья по теме Какие компании покинули РФ за год спецоперации. Инфографика Глава компании Ritter Sport добавил, что производитель воспользовался вниманием общества к подобному решению, чтобы указать на факт того, что и дети в РФ любят шоколад. С того времени, по словам Ронкена, в его адрес поступают угрозы убийством. Однако, по его мнению, войны «не выигрываются продовольственными рестрикциями». Он добавил, что рынок РФ является вторым по величине у компании, если бы она ушла, то пришлось бы уволить 200 человек. Кроме того, Андреас Ронкен заявил, что компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые полностью соответствуют моральным принципам производителя. Он также добавил, что средний бизнес не может оставаться в стороне от политических процессов, поэтому в 2023 году Ritter Sport пожертвовала около одного миллиона евро на гуманитарную помощь Украине. Ранее сообщалось, что автопроизводитель VGV (Китай) запланировал выйти на российский рынок. Вероятно, старт продаж новых кроссоверов начнется в июне. Также на рынок РФ выходит компания BeijinTech из КНР. Представитель вендора сообщил, что производитель не боится американских санкций в связи с таким решением, по его словам, коммуникация — это право человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава немецкой компании по производству шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен сообщил, что компания осталась в России и считает это правильным решением. Хотя в адрес производителя из-за этого поступают угрозы убийством. «Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова», — заявил Ронкен. Его слова передает РИА Новости. Глава компании Ritter Sport добавил, что производитель воспользовался вниманием общества к подобному решению, чтобы указать на факт того, что и дети в РФ любят шоколад. С того времени, по словам Ронкена, в его адрес поступают угрозы убийством. Однако, по его мнению, войны «не выигрываются продовольственными рестрикциями». Он добавил, что рынок РФ является вторым по величине у компании, если бы она ушла, то пришлось бы уволить 200 человек. Кроме того, Андреас Ронкен заявил, что компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые полностью соответствуют моральным принципам производителя. Он также добавил, что средний бизнес не может оставаться в стороне от политических процессов, поэтому в 2023 году Ritter Sport пожертвовала около одного миллиона евро на гуманитарную помощь Украине. Ранее сообщалось, что автопроизводитель VGV (Китай) запланировал выйти на российский рынок. Вероятно, старт продаж новых кроссоверов начнется в июне. Также на рынок РФ выходит компания BeijinTech из КНР. Представитель вендора сообщил, что производитель не боится американских санкций в связи с таким решением, по его словам, коммуникация — это право человека.