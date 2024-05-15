Новый китайский автобренд выходит на рынок России

Китайская компания VGV представила свои кроссоверы для российского рынка

15 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Старт продаж двух новых моделей намечен на июнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автопроизводитель VGV (Китай) планирует выйти на российский рынок: старт продаж новых кроссоверов, вероятно, начнется в июне. Об этом заявили представители компании во время презентации. «VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах — на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 миллиона рублей», — ТАСС информацию с презентации. У модели будет автоматическая коробка передач. Мощность машины — 199 лошадиных сил. Он способна разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды. Второй кроссовер U70 Pro имеет уже три комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем. Его цена — 2,1 миллиона рублей. Страт продаж двух моделей начнется в июне, заверили в компании. Эти машины собираются в Белоруссии. Там они адаптируются под российский рынок. Например, для РФ их оснастили подогревом передних сидений, внешних зеркал, а также лобового и заднего стекол. Помимо этого у них улучшенная шумоизоляция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автопроизводитель VGV (Китай) планирует выйти на российский рынок: старт продаж новых кроссоверов, вероятно, начнется в июне. Об этом заявили представители компании во время презентации. «VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах — на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 миллиона рублей», — ТАСС информацию с презентации. У модели будет автоматическая коробка передач. Мощность машины — 199 лошадиных сил. Он способна разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды. Второй кроссовер U70 Pro имеет уже три комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем. Его цена — 2,1 миллиона рублей. Страт продаж двух моделей начнется в июне, заверили в компании. Эти машины собираются в Белоруссии. Там они адаптируются под российский рынок. Например, для РФ их оснастили подогревом передних сидений, внешних зеркал, а также лобового и заднего стекол. Помимо этого у них улучшенная шумоизоляция.