Новый китайский автобренд выходит на рынок России

Автопроизводитель VGV (Китай) планирует выйти на российский рынок: старт продаж новых кроссоверов, вероятно, начнется в июне. Об этом заявили представители компании во время презентации.
«VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах — на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 миллиона рублей», — ТАСС информацию с презентации. У модели будет автоматическая коробка передач. Мощность машины — 199 лошадиных сил. Он способна разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды.
Второй кроссовер U70 Pro имеет уже три комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем. Его цена — 2,1 миллиона рублей. Страт продаж двух моделей начнется в июне, заверили в компании.
Эти машины собираются в Белоруссии. Там они адаптируются под российский рынок. Например, для РФ их оснастили подогревом передних сидений, внешних зеркал, а также лобового и заднего стекол. Помимо этого у них улучшенная шумоизоляция.
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