Новый китайский автобренд выходит на рынок России

Китайская компания VGV представила свои кроссоверы для российского рынка
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Старт продаж двух новых моделей намечен на июнь Фото:

Автопроизводитель VGV (Китай) планирует выйти на российский рынок: старт продаж новых кроссоверов, вероятно, начнется в июне. Об этом заявили представители компании во время презентации.

«VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах — на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 миллиона рублей», — ТАСС информацию с презентации. У модели будет автоматическая коробка передач. Мощность машины — 199 лошадиных сил. Он способна разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды.

Второй кроссовер U70 Pro имеет уже три комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем. Его цена — 2,1 миллиона рублей. Страт продаж двух моделей начнется в июне, заверили в компании.

Эти машины собираются в Белоруссии. Там они адаптируются под российский рынок. Например, для РФ их оснастили подогревом передних сидений, внешних зеркал, а также лобового и заднего стекол. Помимо этого у них улучшенная шумоизоляция.

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Автопроизводитель VGV (Китай) планирует выйти на российский рынок: старт продаж новых кроссоверов, вероятно, начнется в июне. Об этом заявили представители компании во время презентации. «VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах — на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 миллиона рублей», — ТАСС информацию с презентации. У модели будет автоматическая коробка передач. Мощность машины — 199 лошадиных сил. Он способна разогнаться до 100 км/ч за 8,2 секунды. Второй кроссовер U70 Pro имеет уже три комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем. Его цена — 2,1 миллиона рублей. Страт продаж двух моделей начнется в июне, заверили в компании. Эти машины собираются в Белоруссии. Там они адаптируются под российский рынок. Например, для РФ их оснастили подогревом передних сидений, внешних зеркал, а также лобового и заднего стекол. Помимо этого у них улучшенная шумоизоляция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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