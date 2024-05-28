Производитель сотового оборудования из КНР выходит на рынок РФ

28 мая 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Компания специализируется на станциях 5G и LTE FDD Фото: Илья Московец © URA.RU На российский рынок, поставки на который прекратили крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Ericsson, Nokia и Huawei, выходит компания BeijinTech из КНР. Об этом сообщили представители вендора. «Базовые девайсы BeijinTech доступны для отечественных операторов. Обсуждение поставок ведется с одним из них», — рассказал представитель на форуме «Цифровая индустрия промышленной России». Его слова приводят «Известия». На вопрос о том, не опасается ли компания санкций со стороны США, представитель компании заявил, что коммуникации — это право человека. BeijinTech специализируется в основном на станциях 5G и LTE FDD (технология сотовой связи четвертого поколения). Источник «Известий» в отрасли считает, что в продуктовой линейке есть решения, которые могут быть интересны для российского рынка. В описании оборудования организация из Китая заявляет поддержку не только 4G, но и 5G, а также достаточно высокие показатели по мощности и пропускной способности радиопередатчиков. В новых регионах России планируют ввести полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G). Их планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Частоты в данном диапазоне сможет получить лишь один оператор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На российский рынок, поставки на который прекратили крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Ericsson, Nokia и Huawei, выходит компания BeijinTech из КНР. Об этом сообщили представители вендора. «Базовые девайсы BeijinTech доступны для отечественных операторов. Обсуждение поставок ведется с одним из них», — рассказал представитель на форуме «Цифровая индустрия промышленной России». Его слова приводят «Известия». На вопрос о том, не опасается ли компания санкций со стороны США, представитель компании заявил, что коммуникации — это право человека. BeijinTech специализируется в основном на станциях 5G и LTE FDD (технология сотовой связи четвертого поколения). Источник «Известий» в отрасли считает, что в продуктовой линейке есть решения, которые могут быть интересны для российского рынка. В описании оборудования организация из Китая заявляет поддержку не только 4G, но и 5G, а также достаточно высокие показатели по мощности и пропускной способности радиопередатчиков. В новых регионах России планируют ввести полосы радиочастот в диапазоне 450 МГц под стандарт связи LTE (4G). Их планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Частоты в данном диапазоне сможет получить лишь один оператор.