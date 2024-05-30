Озвучены подробности дела о взятке экс-чиновника Минобороны Харитонова

Бывший начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Сергей Харитонов обвиняется в получении особо крупной взятки в размере 65 миллионов рублей. Гособвинение запрашивает ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ „ЦЖКУ“ Минобороны Сергея Харитонова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 миллионов рублей», — выяснили «Ведомости».
Помимо 12 лет лишения свободы, ему запрашивают 10-летний запрет на занятие деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций и штраф в 65 миллионов рублей. Адвокаты экс-чиновника считают, что «обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя, а Харитонов таких денег в жизни не видел». Сам подсудимый вину не признает. Оглашение приговора назначено на 5 июня.
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