30 мая 2024

Озвучены подробности дела о взятке экс-чиновника Минобороны Харитонова

«Ведомости»: прокуратура запросила 12 лет колонии экс-чиновнику МО Харитонову
© Служба новостей «URA.RU»
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Харитонова хотят отправить в колонию строгого режима на 12 лет
Харитонова хотят отправить в колонию строгого режима на 12 лет Фото:

Бывший начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Сергей Харитонов обвиняется в получении особо крупной взятки в размере 65 миллионов рублей. Гособвинение запрашивает ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ „ЦЖКУ“ Минобороны Сергея Харитонова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 миллионов рублей», — выяснили «Ведомости».

Помимо 12 лет лишения свободы, ему запрашивают 10-летний запрет на занятие деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций и штраф в 65 миллионов рублей. Адвокаты экс-чиновника считают, что «обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя, а Харитонов таких денег в жизни не видел». Сам подсудимый вину не признает. Оглашение приговора назначено на 5 июня.

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Бывший начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Сергей Харитонов обвиняется в получении особо крупной взятки в размере 65 миллионов рублей. Гособвинение запрашивает ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ „ЦЖКУ“ Минобороны Сергея Харитонова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 миллионов рублей», — выяснили «Ведомости». Помимо 12 лет лишения свободы, ему запрашивают 10-летний запрет на занятие деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций и штраф в 65 миллионов рублей. Адвокаты экс-чиновника считают, что «обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя, а Харитонов таких денег в жизни не видел». Сам подсудимый вину не признает. Оглашение приговора назначено на 5 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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