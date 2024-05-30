30 мая 2024

Свердловская полиция задержала студента, вымогавшего деньги у обидчика девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Студента задержали за вымогательство денег Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция задержала 19-летнего учащегося одного из колледжей, который в компании друзей требовал деньги у 20-летнего местного жителя, повредившего дверь в квартире у знакомой девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское».

«Сыщики задержали 19-летнего учащегося одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. Потерпевший признался, что перебрал с алкоголем и повредил дверь в квартире знакомой девушки, а позже к нему домой заявился малознакомый парень с друзьями и потребовал сесть в машину. Компания увезла парня в лес, избила его и потребовала вернуть девушке причиненный ущерб в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько дней компания заявилась к потерпевшему и напомнила о деньгах, а инициатор в этот раз потребовал заплатить не только девушке, но и ему. В полицию местный житель обратился после третьего визита вымогателей, во время которой потерпевшего закрыли в багажнике машины и долго катали по городу, после чего увезли в тот же лес. На этот раз они вновь избили парня, поставили его на колени и заставили извиняться, записывая все на видео. Злоумышленники были задержаны с привлечением бойцов ОМОН. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция задержала 19-летнего учащегося одного из колледжей, который в компании друзей требовал деньги у 20-летнего местного жителя, повредившего дверь в квартире у знакомой девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Сыщики задержали 19-летнего учащегося одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. Потерпевший признался, что перебрал с алкоголем и повредил дверь в квартире знакомой девушки, а позже к нему домой заявился малознакомый парень с друзьями и потребовал сесть в машину. Компания увезла парня в лес, избила его и потребовала вернуть девушке причиненный ущерб в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спустя несколько дней компания заявилась к потерпевшему и напомнила о деньгах, а инициатор в этот раз потребовал заплатить не только девушке, но и ему. В полицию местный житель обратился после третьего визита вымогателей, во время которой потерпевшего закрыли в багажнике машины и долго катали по городу, после чего увезли в тот же лес. На этот раз они вновь избили парня, поставили его на колени и заставили извиняться, записывая все на видео. Злоумышленники были задержаны с привлечением бойцов ОМОН. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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