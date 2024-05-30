Свердловская полиция задержала студента, вымогавшего деньги у обидчика девушки

31 мая 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Студента задержали за вымогательство денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция задержала 19-летнего учащегося одного из колледжей, который в компании друзей требовал деньги у 20-летнего местного жителя, повредившего дверь в квартире у знакомой девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Сыщики задержали 19-летнего учащегося одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. Потерпевший признался, что перебрал с алкоголем и повредил дверь в квартире знакомой девушки, а позже к нему домой заявился малознакомый парень с друзьями и потребовал сесть в машину. Компания увезла парня в лес, избила его и потребовала вернуть девушке причиненный ущерб в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спустя несколько дней компания заявилась к потерпевшему и напомнила о деньгах, а инициатор в этот раз потребовал заплатить не только девушке, но и ему. В полицию местный житель обратился после третьего визита вымогателей, во время которой потерпевшего закрыли в багажнике машины и долго катали по городу, после чего увезли в тот же лес. На этот раз они вновь избили парня, поставили его на колени и заставили извиняться, записывая все на видео. Злоумышленники были задержаны с привлечением бойцов ОМОН. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция задержала 19-летнего учащегося одного из колледжей, который в компании друзей требовал деньги у 20-летнего местного жителя, повредившего дверь в квартире у знакомой девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Сыщики задержали 19-летнего учащегося одного из колледжей по подозрению в вымогательстве денег у 20-летнего местного жителя. Потерпевший признался, что перебрал с алкоголем и повредил дверь в квартире знакомой девушки, а позже к нему домой заявился малознакомый парень с друзьями и потребовал сесть в машину. Компания увезла парня в лес, избила его и потребовала вернуть девушке причиненный ущерб в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спустя несколько дней компания заявилась к потерпевшему и напомнила о деньгах, а инициатор в этот раз потребовал заплатить не только девушке, но и ему. В полицию местный житель обратился после третьего визита вымогателей, во время которой потерпевшего закрыли в багажнике машины и долго катали по городу, после чего увезли в тот же лес. На этот раз они вновь избили парня, поставили его на колени и заставили извиняться, записывая все на видео. Злоумышленники были задержаны с привлечением бойцов ОМОН. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.