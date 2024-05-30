30 мая 2024

Семья купила новый дом под Курганом на средства региональной субсидии

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Молодой семье была предоставлена субсидия Фото:

Семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и купила дом в селе Колесниково (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сдали первый дом в рамках комплексной застройки в селе Колесниково. Молодая семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и скидку от застройщика как первые новоселы», — сообщили в telegram-канале правительства.

Государство предоставило застройщику участок с сетями, а рядом с городом получается коттеджный поселок. Подобный проект реализуется не только в Кетовском округе, но и в Шадринске. Застройщики сообщают о наличии спроса. Курганская ипотечно-жилищная корпорация одобрила по Колесниково уже более 10 заявок на покупку домов с предоставлением субсидии.

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Семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и купила дом в селе Колесниково (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сдали первый дом в рамках комплексной застройки в селе Колесниково. Молодая семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и скидку от застройщика как первые новоселы», — сообщили в telegram-канале правительства. Государство предоставило застройщику участок с сетями, а рядом с городом получается коттеджный поселок. Подобный проект реализуется не только в Кетовском округе, но и в Шадринске. Застройщики сообщают о наличии спроса. Курганская ипотечно-жилищная корпорация одобрила по Колесниково уже более 10 заявок на покупку домов с предоставлением субсидии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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