Семья купила новый дом под Курганом на средства региональной субсидии

Молодой семье была предоставлена субсидия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и купила дом в селе Колесниково (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сдали первый дом в рамках комплексной застройки в селе Колесниково. Молодая семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и скидку от застройщика как первые новоселы», — сообщили в telegram-канале правительства.

Государство предоставило застройщику участок с сетями, а рядом с городом получается коттеджный поселок. Подобный проект реализуется не только в Кетовском округе, но и в Шадринске. Застройщики сообщают о наличии спроса. Курганская ипотечно-жилищная корпорация одобрила по Колесниково уже более 10 заявок на покупку домов с предоставлением субсидии.