Семья купила новый дом под Курганом на средства региональной субсидии

Семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и купила дом в селе Колесниково (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сдали первый дом в рамках комплексной застройки в селе Колесниково. Молодая семья Демешкиных получила региональную субсидию в 700 тысяч рублей и скидку от застройщика как первые новоселы», — сообщили в telegram-канале правительства.
Государство предоставило застройщику участок с сетями, а рядом с городом получается коттеджный поселок. Подобный проект реализуется не только в Кетовском округе, но и в Шадринске. Застройщики сообщают о наличии спроса. Курганская ипотечно-жилищная корпорация одобрила по Колесниково уже более 10 заявок на покупку домов с предоставлением субсидии.
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