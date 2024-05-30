В Свердловской области ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля

31 мая 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Ребенка на велосипеде сбил автомобиль (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Покровское Свердловской области девятилетний ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. В это время его отец ехал рядом на другом велосипеде, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Lada Priora допустил наезд на девятилетнего велосипедиста, который ехал по проезжей части, не достигнув 14 лет, и совершал поворот налево. В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с травмами головы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в момент ДТП ребенок со своим отцом ехали по дороге на велосипедах в сторону дома. На ребенке не было экипировки и световозвращающих элементов. Отец пострадавшего сообщил инспекторам ДПС, что знал, что его сыну запрещено ездить на велосипеде по проезжей части. Полиция намерена привлечь мужчину за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Покровское Свердловской области девятилетний ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. В это время его отец ехал рядом на другом велосипеде, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Lada Priora допустил наезд на девятилетнего велосипедиста, который ехал по проезжей части, не достигнув 14 лет, и совершал поворот налево. В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с травмами головы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в момент ДТП ребенок со своим отцом ехали по дороге на велосипедах в сторону дома. На ребенке не было экипировки и световозвращающих элементов. Отец пострадавшего сообщил инспекторам ДПС, что знал, что его сыну запрещено ездить на велосипеде по проезжей части. Полиция намерена привлечь мужчину за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.