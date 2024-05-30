30 мая 2024

В Свердловской области ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка на велосипеде сбил автомобиль (архивное фото) Фото:

В селе Покровское Свердловской области девятилетний ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. В это время его отец ехал рядом на другом велосипеде, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Lada Priora допустил наезд на девятилетнего велосипедиста, который ехал по проезжей части, не достигнув 14 лет, и совершал поворот налево. В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с травмами головы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в момент ДТП ребенок со своим отцом ехали по дороге на велосипедах в сторону дома. На ребенке не было экипировки и световозвращающих элементов. Отец пострадавшего сообщил инспекторам ДПС, что знал, что его сыну запрещено ездить на велосипеде по проезжей части. Полиция намерена привлечь мужчину за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

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В селе Покровское Свердловской области девятилетний ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. В это время его отец ехал рядом на другом велосипеде, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Lada Priora допустил наезд на девятилетнего велосипедиста, который ехал по проезжей части, не достигнув 14 лет, и совершал поворот налево. В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с травмами головы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в момент ДТП ребенок со своим отцом ехали по дороге на велосипедах в сторону дома. На ребенке не было экипировки и световозвращающих элементов. Отец пострадавшего сообщил инспекторам ДПС, что знал, что его сыну запрещено ездить на велосипеде по проезжей части. Полиция намерена привлечь мужчину за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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