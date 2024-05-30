30 мая 2024

В Курганской области после паводка открыли еще одну дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган , паводок, наводнение, вода
Дорога была затоплена во время наводнения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе.

«В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол.

Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе. «В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол. Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...