В Курганской области после паводка открыли еще одну дорогу

31 мая 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Дорога была затоплена во время наводнения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе. «В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол. Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе. «В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол. Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией.