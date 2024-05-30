В Курганской области после паводка открыли еще одну дорогу

В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе.
«В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол.
Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Белозерском округе Курганской области открыт проезд к селу Боровское, который закрывали из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в регионе. «В связи с устранением причин, препятствующих движению автомобилей, с 30 мая 2024 снято временное ограничение движения на дороге „Подъезд к г. Тюмень“ — Боровское — Мостовское. Решение принято по результатам обследования освободившегося от воды участка дороги», — сообщили в telegram-канале департамента. Затопленными остаются участки поймы реки Тобол. Сообщалось, что водителей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна. Для проведения обследования моста заключен договор со специализированной организацией.