Курганцев начнут штрафовать за проезд по мосту, пострадавшему от паводка

30 мая 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Мало-Чаусовский мост ждет обследование на безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителей автомобилей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна, сообщили в администрации города Кургана. Мост будет обследован, после чего проведут необходимые работы. «На сегодняшний день на мосту с двух сторон установлены блоки, перекрывающие проезд. Отдельные граждане самовольно отодвигают эти блоки, чтобы проехать через мост на автомобилях. В целях безопасности это делать строго воспрещается. За данное нарушение на водителей могут быть наложены штрафы», — предупреждают в администрации города Кургана. Для проведения обследования Мало-Чаусовского моста заключен договор со специализированной организацией. Возможно после обследования потребуется провести восстановительные работы. После этого мост будет открыт для проезда транспорта. Накануне состояние моста оценил врио главы города Антон Науменко, совершив объезд пострадавших от паводка районов Кургана. Ранее URA.RU писало, что во время паводка 2024 года Мало-Чаусовский мост в Кургане оказался под водой. Власти проводили эвакуацию жителей из микрорайона. Позже коммунальщики очистили мост от мусора, принесенного большой водой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителей автомобилей будут штрафовать за проезд по Мало-Чаусовскому мосту, закрытому после паводка. Конструкция может быть небезопасна, сообщили в администрации города Кургана. Мост будет обследован, после чего проведут необходимые работы. «На сегодняшний день на мосту с двух сторон установлены блоки, перекрывающие проезд. Отдельные граждане самовольно отодвигают эти блоки, чтобы проехать через мост на автомобилях. В целях безопасности это делать строго воспрещается. За данное нарушение на водителей могут быть наложены штрафы», — предупреждают в администрации города Кургана. Для проведения обследования Мало-Чаусовского моста заключен договор со специализированной организацией. Возможно после обследования потребуется провести восстановительные работы. После этого мост будет открыт для проезда транспорта. Накануне состояние моста оценил врио главы города Антон Науменко, совершив объезд пострадавших от паводка районов Кургана. Ранее URA.RU писало, что во время паводка 2024 года Мало-Чаусовский мост в Кургане оказался под водой. Власти проводили эвакуацию жителей из микрорайона. Позже коммунальщики очистили мост от мусора, принесенного большой водой.