В Перми откроется госпиталь для ветеранов СВО

Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек
Власти Перми планируют открыть в Кировском районе стационар для участников СВО. Там будут проживать ветераны и инвалиды.
«Создание стационара для участников и инвалидов СВО планируется открыть на ул. Ялтинская, 16 в Кировском районе Перми. Этот объект вошел в адресную инвестиционную программу региона», — сообщает интернет-газета «Текст».
Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек. В 2024 году на этот проект планируется потратить 10 млн рублей.
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