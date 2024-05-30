30 мая 2024

В Перми откроется госпиталь для ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек
Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек Фото:

Власти Перми планируют открыть в Кировском районе стационар для участников СВО. Там будут проживать ветераны и инвалиды.

«Создание стационара для участников и инвалидов СВО планируется открыть на ул. Ялтинская, 16 в Кировском районе Перми. Этот объект вошел в адресную инвестиционную программу региона», — сообщает интернет-газета «Текст».

Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек. В 2024 году на этот проект планируется потратить 10 млн рублей.

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Власти Перми планируют открыть в Кировском районе стационар для участников СВО. Там будут проживать ветераны и инвалиды. «Создание стационара для участников и инвалидов СВО планируется открыть на ул. Ялтинская, 16 в Кировском районе Перми. Этот объект вошел в адресную инвестиционную программу региона», — сообщает интернет-газета «Текст». Стационар будет рассчитан на проживание 100 человек. В 2024 году на этот проект планируется потратить 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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