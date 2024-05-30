В Тюменской области выросла зарплата сварщиков

Помимо зарплаты, вырос и спрос на вакансии сварщиков
В Тюменской области за год выросла зарплата сварщиков. Рост составил 16%. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работу hh.ru.
«Предлагаемая зарплата для сварщиков год к году увеличилась на 16%. За первые пять месяцев 2024 года в среднем она составила 129 500 рублей», — такие данные предоставили аналитики.
За год спрос на сварщиков вырос в Тюменской области на 11%. При этом на одну вакансию приходится только 2,3 резюме, что говорит о низком уровне конкуренции.
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