30 мая 2024

В Тюменской области выросла зарплата сварщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо зарплаты, вырос и спрос на вакансии сварщиков
Помимо зарплаты, вырос и спрос на вакансии сварщиков Фото:

В Тюменской области за год выросла зарплата сварщиков. Рост составил 16%. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работу hh.ru.

«Предлагаемая зарплата для сварщиков год к году увеличилась на 16%. За первые пять месяцев 2024 года в среднем она составила 129 500 рублей», — такие данные предоставили аналитики.

За год спрос на сварщиков вырос в Тюменской области на 11%. При этом на одну вакансию приходится только 2,3 резюме, что говорит о низком уровне конкуренции.

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В Тюменской области за год выросла зарплата сварщиков. Рост составил 16%. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работу hh.ru. «Предлагаемая зарплата для сварщиков год к году увеличилась на 16%. За первые пять месяцев 2024 года в среднем она составила 129 500 рублей», — такие данные предоставили аналитики. За год спрос на сварщиков вырос в Тюменской области на 11%. При этом на одну вакансию приходится только 2,3 резюме, что говорит о низком уровне конкуренции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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