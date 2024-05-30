30 мая 2024

Свердловские власти подключат искусственный интеллект к борьбе с коррупционерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Искусственный интеллект будет анализировать декларации чиновников и депутатов
Искусственный интеллект будет анализировать декларации чиновников и депутатов Фото:

Свердловская область станет пилотным регионом, где внедрят программу искусственного интеллекта «Контур». Она будет анализировать связи чиновников — через родственников, по банковским счетам — и делать выводы об аффиллированности или коррупционной составляющей, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин.

«Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура. Но ведь это делалось именно для того, чтобы понимать, что на госслужбе или среди депутатов, на муниципальной службе чиновник не задействован в каких-то историях. Эта новая программа как раз помогает с этой историей», — поделился Ионин в эфире «4 канала».

Программа уже разработана федеральным правительством, а Свердловская область заявилась на то, чтобы тестировать ее одной из первых. Региональное минцифры будет давать обратную связь разработчикам, чтобы докрутить программу.

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Свердловская область станет пилотным регионом, где внедрят программу искусственного интеллекта «Контур». Она будет анализировать связи чиновников — через родственников, по банковским счетам — и делать выводы об аффиллированности или коррупционной составляющей, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. «Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура. Но ведь это делалось именно для того, чтобы понимать, что на госслужбе или среди депутатов, на муниципальной службе чиновник не задействован в каких-то историях. Эта новая программа как раз помогает с этой историей», — поделился Ионин в эфире «4 канала». Программа уже разработана федеральным правительством, а Свердловская область заявилась на то, чтобы тестировать ее одной из первых. Региональное минцифры будет давать обратную связь разработчикам, чтобы докрутить программу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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