Свердловские власти подключат искусственный интеллект к борьбе с коррупционерами

Свердловская область станет пилотным регионом, где внедрят программу искусственного интеллекта «Контур». Она будет анализировать связи чиновников — через родственников, по банковским счетам — и делать выводы об аффиллированности или коррупционной составляющей, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин.
«Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура. Но ведь это делалось именно для того, чтобы понимать, что на госслужбе или среди депутатов, на муниципальной службе чиновник не задействован в каких-то историях. Эта новая программа как раз помогает с этой историей», — поделился Ионин в эфире «4 канала».
Программа уже разработана федеральным правительством, а Свердловская область заявилась на то, чтобы тестировать ее одной из первых. Региональное минцифры будет давать обратную связь разработчикам, чтобы докрутить программу.
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