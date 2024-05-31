В Челябинске менеджер ресторана «По Чесноку» в ТРК «Куба» выдал посетителям чек, где в комментарии для кухни оскорбил заказ. Сотрудника, назвавшего корпоратив гостей «говном», руководство уволило.
«Юля, мужайтесь, говно корпорат какой-то», — гласит комментарий из чека, предоставленного клиентке. После публикации девушки в паблике «Едим вместе. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», руководство принесло извинения.
Чек был выдан за предзаказ по грядущему корпоративу компании. Позже челябинка сообщила, что с ней связался управляющий заведением. Им принесли извинения и пообещали вернуть предоплату, а также предоставить депозит в размере десяти тысяч рублей. Как сообщил управляющий Дмитрий Шумков, сотрудница была незамедлительно уволена.
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