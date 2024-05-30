В Тюменскую область придут заморозки до -5 градусов

Заморозки придут в Тюмени в первые выходные лета
В Тюменской области ночью 1 — 2 июня синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72».
«Внимание: на территории Тюменской области в ночные часы 1 и 2 июня местами сохранятся заморозки до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 1 и 2 июня температура поднимется до +21 градуса.
Ранее в Тюмени прогнозировали грозы и ливни. Такая погода ожидается с 5 по 8 июня.
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