30 мая 2024

В Тюменскую область придут заморозки до -5 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки придут в Тюмени в первые выходные лета
Заморозки придут в Тюмени в первые выходные лета Фото:

В Тюменской области ночью 1 — 2 июня синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72».

«Внимание: на территории Тюменской области в ночные часы 1 и 2 июня местами сохранятся заморозки до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 1 и 2 июня температура поднимется до +21 градуса.

Ранее в Тюмени прогнозировали грозы и ливни. Такая погода ожидается с 5 по 8 июня.

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В Тюменской области ночью 1 — 2 июня синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Об этом сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона «Оповещение72». «Внимание: на территории Тюменской области в ночные часы 1 и 2 июня местами сохранятся заморозки до -5 градусов», — указано в сообщении. По данным синоптиков, днем 1 и 2 июня температура поднимется до +21 градуса. Ранее в Тюмени прогнозировали грозы и ливни. Такая погода ожидается с 5 по 8 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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