Азаров покинул должность губернатора Самарской области. Видео

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Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Фото:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о завершении своей работы на этом посту. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении.

«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров в обращении, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил благодарность за доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и отметил значительные достижения, которые удалось реализовать в регионе за время его управления.

В своем заявлении Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты. Он также поблагодарил жителей за совместную работу и поддержку, а также заверил, что продолжит вносить вклад в развитие и процветание Самарской области.

Азаров поблагодарил Путина за оказанное доверие
Азаров поблагодарил Путина за оказанное доверие
Фото:

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о завершении своей работы на этом посту. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении. «Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров в обращении, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил благодарность за доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и отметил значительные достижения, которые удалось реализовать в регионе за время его управления. В своем заявлении Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты. Он также поблагодарил жителей за совместную работу и поддержку, а также заверил, что продолжит вносить вклад в развитие и процветание Самарской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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