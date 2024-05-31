Азаров покинул должность губернатора Самарской области. Видео

31 мая 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о завершении своей работы на этом посту. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении. «Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров в обращении, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил благодарность за доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и отметил значительные достижения, которые удалось реализовать в регионе за время его управления. В своем заявлении Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты. Он также поблагодарил жителей за совместную работу и поддержку, а также заверил, что продолжит вносить вклад в развитие и процветание Самарской области. Азаров поблагодарил Путина за оказанное доверие Фото: личная страница Азарова в соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о завершении своей работы на этом посту. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении. «Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров в обращении, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил благодарность за доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и отметил значительные достижения, которые удалось реализовать в регионе за время его управления. В своем заявлении Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты. Он также поблагодарил жителей за совместную работу и поддержку, а также заверил, что продолжит вносить вклад в развитие и процветание Самарской области.