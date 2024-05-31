Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о завершении своей работы на этом посту. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал Азаров в обращении, опубликованном на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он выразил благодарность за доверие, оказанное ему президентом России Владимиром Путиным, и отметил значительные достижения, которые удалось реализовать в регионе за время его управления.
В своем заявлении Азаров подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями области, были достигнуты. Он также поблагодарил жителей за совместную работу и поддержку, а также заверил, что продолжит вносить вклад в развитие и процветание Самарской области.
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