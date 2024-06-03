В Свердловской области взлетели цены на загородные участки

Покупатели стремятся приобретать полностью благоустроенные дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Загородные участки Свердловской области с 2022 года подорожали резко — в 2-2,5 раза, а покупатели хотят въезжать в благоустроенные дома. Как изменились предпочтения покупателей и с чем связано повышение цен на объекты, URA.RU рассказали эксперты рынка недвижимости.

«Многие загородные участки в период с 2022 по 2024 год подорожали в 2-2,5 раза, это связано с ростом спроса и реализацией тех обещаний, которые давали девелоперы», — рассказал Михаил Хорьков, руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости. Эксперт отметил, что благоустройство участков позволяет застройщикам поднимать цены на объекты. «Рынок загородной недвижимости разворачивается в сторону массовости, сейчас застройщики ищут оптимальные форматы для разных групп покупателей», — пояснил Хорьков. При этом загородному сегменту не хватает масштабных инвестиций в инфраструктуру, дорожную сеть и социальные объекты.

«У покупателей есть спрос на благоустроенные участки на хорошей локации, объекты дорожают, но нам удается фиксировать их стоимость, потому что мы покупаем материалы заранее», — рассказал Максим Назаренко, гендиректор ГК «ИЖС РФ» на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию отрасли индивидуального жилищного строительства в 2024 году на Урале.

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», поделился, что внимание покупателей направлено на полностью готовые дома и налаженную инфраструктуру как внутри объекта, так и снаружи. «Спрос сместился в сторону организованных коттеджных поселков. Внимание сосредоточено на полностью готовых домах с внутренней отделкой. Покупатели меньше верят в обещания застройщиков о „райских кущах и ручье во дворе“, теперь им важно приобретать благоустроенные дома с газом, водоснабжением», — прокомментировал он.

В Екатеринбурге загородные коттеджи с проложенными коммуникациями продают за сотни миллионов рублей. Например, двухэтажный дом в элитном поселке «Палникс» стоит 120 млн.

За 110 миллионов рублей в поселке Совхозный предлагают трехэтажный коттедж с цоколем — там располагается сауна и бильярдная. Второй этаж закрытого гаража — это трехкомнатная квартира для обслуживающего персонала.

Кирпичный двухэтажный дом в жилом районе Семь Ключей продают за 80 млн. руб. Из необычного: домашний кинотеатр в мансарде. На участке есть баня с большой верандой.