Захарова увидела в Столтенберге сказочника и манипулятора

31 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Страны НАТО рассказывают сказки о мирной конференции по Украине, заявила Мария Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО врут и манипулируют, говоря о том, что якобы не решили, разрешать ли Украине бить по России западным оружием. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение своего оружия по территории России. «Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в НАТО придумывали историю, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать Киеву бить с использованием вооружения Запада по территории России. Она добавила, что РФ говорила об этом все время. По словам Захаровой, точно таким же образом страны вводят в заблуждение тех, кого приглашают на конференцию по Украине в Швейцарии, рассказывая сказки о ее нацеленности на мирное урегулирование. Она добавила, что это является «классической манипуляцией по-натовски». Ранее Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение своего оружия вглубь РФ. Кроме того, он отметил, что Великобритания предоставляла Украине крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени без каких-либо ограничений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны, которые одобрили применение своего оружия в нанесении Украиной ударов по территории РФ, должны понимать, что их техника будет уничтожаться на территории всех стран, откуда будут происходить атаки. Кроме того, это будет воспринято как участие в войне против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО врут и манипулируют, говоря о том, что якобы не решили, разрешать ли Украине бить по России западным оружием. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение своего оружия по территории России. «Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в НАТО придумывали историю, что якобы еще не решили разрешать или не разрешать Киеву бить с использованием вооружения Запада по территории России. Она добавила, что РФ говорила об этом все время. По словам Захаровой, точно таким же образом страны вводят в заблуждение тех, кого приглашают на конференцию по Украине в Швейцарии, рассказывая сказки о ее нацеленности на мирное урегулирование. Она добавила, что это является «классической манипуляцией по-натовски». Ранее Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение своего оружия вглубь РФ. Кроме того, он отметил, что Великобритания предоставляла Украине крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени без каких-либо ограничений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны, которые одобрили применение своего оружия в нанесении Украиной ударов по территории РФ, должны понимать, что их техника будет уничтожаться на территории всех стран, откуда будут происходить атаки. Кроме того, это будет воспринято как участие в войне против России.