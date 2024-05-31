Столтенберг: страны НАТО не вводили ограничения на применение оружия Украиной

Ряд стран Североатлантического альянса, включая Великобританию, никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Киеву, по территории РФ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow», — заявил Столтенберг. Об этом он высказался в ходе пресс-подхода перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Праге с 30 по 31 мая. Трансляция велась на youtube-канале NATO News.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут атаковать территории России британским оружием. После этого в российский МИД был вызван посол Великобритании в Москве Найджел Кейси.
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