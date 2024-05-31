СК возбудил новое дело после теракта в «Крокусе»

31 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в «Крокусе» 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет возбудил уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости. «СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в „Крокус сити холле“», — сообщает РИА. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Заявление о возбуждении дела на имя главы СК Александра Бастрыкина подал адвокат пострадавших. Потерпевшие считают, что владельцы комплекса допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью, сообщает РИА. При этом сотрудники «Крокуса» заявили, что за несколько недель до теракта проходили инструктаж на случай ЧП. Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 143 человека. Исполнителей теракта арестовали, также в СИЗО находятся другие фигуранты дела. Например, владелец авто, на котором скрылись террористы, и хозяин съемной квартиры. где они жили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет возбудил уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости. «СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в „Крокус сити холле“», — сообщает РИА. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Заявление о возбуждении дела на имя главы СК Александра Бастрыкина подал адвокат пострадавших. Потерпевшие считают, что владельцы комплекса допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью, сообщает РИА. При этом сотрудники «Крокуса» заявили, что за несколько недель до теракта проходили инструктаж на случай ЧП. Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 143 человека. Исполнителей теракта арестовали, также в СИЗО находятся другие фигуранты дела. Например, владелец авто, на котором скрылись террористы, и хозяин съемной квартиры. где они жили.