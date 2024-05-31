СК возбудил новое дело после теракта в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
Трагедия произошла в «Крокусе» 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет возбудил уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

«СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в „Крокус сити холле“», — сообщает РИА. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Заявление о возбуждении дела на имя главы СК Александра Бастрыкина подал адвокат пострадавших. Потерпевшие считают, что владельцы комплекса допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью, сообщает РИА. При этом сотрудники «Крокуса» заявили, что за несколько недель до теракта проходили инструктаж на случай ЧП.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 143 человека. Исполнителей теракта арестовали, также в СИЗО находятся другие фигуранты дела. Например, владелец авто, на котором скрылись террористы, и хозяин съемной квартиры. где они жили.

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Следственный комитет возбудил уголовно дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости. «СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в „Крокус сити холле“», — сообщает РИА. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Заявление о возбуждении дела на имя главы СК Александра Бастрыкина подал адвокат пострадавших. Потерпевшие считают, что владельцы комплекса допустили ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью, сообщает РИА. При этом сотрудники «Крокуса» заявили, что за несколько недель до теракта проходили инструктаж на случай ЧП. Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 143 человека. Исполнителей теракта арестовали, также в СИЗО находятся другие фигуранты дела. Например, владелец авто, на котором скрылись террористы, и хозяин съемной квартиры. где они жили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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