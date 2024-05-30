В Курганской области потеплеет до 29 градусов

В Курганской области 3 июня ожидается, что температура воздуха повысится до 29 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. 03.06.2024, температура воздуха: ночь — +7, +12 градусов; день — +24, +29 градусов», — указано в сообщении. Ожидается, что в эти дни скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду.
По данным синоптиков, 1 июня максимальная температура воздуха в регионе составит 22 градуса, а 2 июня — 25 градусов. При этом 1 июня ожидаются небольшой дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду.
Ранее в области наблюдались заморозки. На даты с 31 мая по 2 июня было объявлено штормовое предупреждение. Также на эти дни объявлена высокая пожарная опасность.
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