30 мая 2024

В Курганской области потеплеет до 29 градусов

В период пожарной опасности в Курганскую область придет жара
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидается жара
В Курганской области ожидается жара Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 3 июня ожидается, что температура воздуха повысится до 29 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 03.06.2024, температура воздуха: ночь — +7, +12 градусов; день — +24, +29 градусов», — указано в сообщении. Ожидается, что в эти дни скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

По данным синоптиков, 1 июня максимальная температура воздуха в регионе составит 22 градуса, а 2 июня — 25 градусов. При этом 1 июня ожидаются небольшой дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ранее в области наблюдались заморозки. На даты с 31 мая по 2 июня было объявлено штормовое предупреждение. Также на эти дни объявлена высокая пожарная опасность.

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В Курганской области 3 июня ожидается, что температура воздуха повысится до 29 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 03.06.2024, температура воздуха: ночь — +7, +12 градусов; день — +24, +29 градусов», — указано в сообщении. Ожидается, что в эти дни скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду. По данным синоптиков, 1 июня максимальная температура воздуха в регионе составит 22 градуса, а 2 июня — 25 градусов. При этом 1 июня ожидаются небольшой дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду. Ранее в области наблюдались заморозки. На даты с 31 мая по 2 июня было объявлено штормовое предупреждение. Также на эти дни объявлена высокая пожарная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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