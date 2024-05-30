КАМАЗ насмерть переехал работницу свердловского завода. Фото

31 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

В момент инцидента водитель большегруза сдавал назад Фото: Анна Майорова © URA.RU На «Каменск-Уральском металлургическом заводе» (КУМЗ, Свердловская область) 31 мая КАМАЗ насмерть переехал кладовщицу. Инцидентом уже занимается полиция. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило в 12:05 от водителя, находившегося за рулем этого грузовика. Молодой мужчина по имени Альберт, 1991 года рождения, рассказал как все произошло. При движении задним ходом был допущен наезд на женщину, 1974 года рождения, которая в момент трагедии, по предварительным данным, разговаривала по мобильному телефону и, вероятно, не заметила приближающуюся опасность. Причиненные ей травмы оказались несовместимые с жизнью. Неотложка уже была бессильна ей помочь», — сказал полковник Горелых. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции и следствия. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Более подробные и точные обстоятельства инцидента сейчас выясняются», — пояснил представитель свердловского главка МВД, отметив, что водитель не является работником КУМЗа, он трудится на другом предприятии. Исследование показало, что алкоголь в его крови отсутствует. Злостным нарушителем ПДД не является, к административной ответственности привлекался три раза: дважды за превышение скоростного режима и еще один за непристегнутый ремень безопасности. Валерий Горелых высказал искренние слова сочувствия родным погибшей женщины, а также трудовому коллективу КУМЗа, где она работала. Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Каменск-Уральском металлургическом заводе» (КУМЗ, Свердловская область) 31 мая КАМАЗ насмерть переехал кладовщицу. Инцидентом уже занимается полиция. Информацию о происшествии подтвердил URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило в 12:05 от водителя, находившегося за рулем этого грузовика. Молодой мужчина по имени Альберт, 1991 года рождения, рассказал как все произошло. При движении задним ходом был допущен наезд на женщину, 1974 года рождения, которая в момент трагедии, по предварительным данным, разговаривала по мобильному телефону и, вероятно, не заметила приближающуюся опасность. Причиненные ей травмы оказались несовместимые с жизнью. Неотложка уже была бессильна ей помочь», — сказал полковник Горелых. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции и следствия. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Более подробные и точные обстоятельства инцидента сейчас выясняются», — пояснил представитель свердловского главка МВД, отметив, что водитель не является работником КУМЗа, он трудится на другом предприятии. Исследование показало, что алкоголь в его крови отсутствует. Злостным нарушителем ПДД не является, к административной ответственности привлекался три раза: дважды за превышение скоростного режима и еще один за непристегнутый ремень безопасности. Валерий Горелых высказал искренние слова сочувствия родным погибшей женщины, а также трудовому коллективу КУМЗа, где она работала.