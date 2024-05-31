В Магнитогорске за автографами ХК «Металлург» выстроилась огромная очередь. Фото, видео

31 мая 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Хоккеисты «Металлурга» раздают автографы своим болельщикам Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня 31 мая проходит чествование чемпионов ХК «Металлург». После окончания торжественной церемонии хоккеисты отправились к заводоуправлению ММК на автограф-сессию, там выстроилась большая очередь из болельщиков, сообщили в соцсетях «Металлурга». «Люди тянутся за автографами. Вас много, и это клево!», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург». Раздача автографов возле заводоуправления ММК закончилась. Хоккеисты на золотом автобусе с Кубком Гагарина отправились к парку «Притяжение». На пути трехкратным «ура» команду встречают фанаты. На чемпионском параде Кубок Гагарина вынесли хоккеисты — Максим Карпов и Егор Яковлев. Вечером в Магнитогорске пройдет концерт с участием Клавы Коки и других. Хоккеисты «Металлурга» поехали к парку «Притяжение» Фото: Илья Московец © URA.RU Кубок Гагарина едет к болельщикам вместе с командой Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня 31 мая проходит чествование чемпионов ХК «Металлург». После окончания торжественной церемонии хоккеисты отправились к заводоуправлению ММК на автограф-сессию, там выстроилась большая очередь из болельщиков, сообщили в соцсетях «Металлурга». «Люди тянутся за автографами. Вас много, и это клево!», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург». Раздача автографов возле заводоуправления ММК закончилась. Хоккеисты на золотом автобусе с Кубком Гагарина отправились к парку «Притяжение». На пути трехкратным «ура» команду встречают фанаты. На чемпионском параде Кубок Гагарина вынесли хоккеисты — Максим Карпов и Егор Яковлев. Вечером в Магнитогорске пройдет концерт с участием Клавы Коки и других.