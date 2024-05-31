В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня 31 мая проходит чествование чемпионов ХК «Металлург». После окончания торжественной церемонии хоккеисты отправились к заводоуправлению ММК на автограф-сессию, там выстроилась большая очередь из болельщиков, сообщили в соцсетях «Металлурга».
«Люди тянутся за автографами. Вас много, и это клево!», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург».
Раздача автографов возле заводоуправления ММК закончилась. Хоккеисты на золотом автобусе с Кубком Гагарина отправились к парку «Притяжение». На пути трехкратным «ура» команду встречают фанаты.
На чемпионском параде Кубок Гагарина вынесли хоккеисты — Максим Карпов и Егор Яковлев. Вечером в Магнитогорске пройдет концерт с участием Клавы Коки и других.
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