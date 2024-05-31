В Магнитогорске за автографами ХК «Металлург» выстроилась огромная очередь. Фото, видео

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Автограф-сессия игроков ХК "Металлург". Магнитогорск, арена металлург, автограф сессия, хк металлург
Хоккеисты «Металлурга» раздают автографы своим болельщикам Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня 31 мая проходит чествование чемпионов ХК «Металлург». После окончания торжественной церемонии хоккеисты отправились к заводоуправлению ММК на автограф-сессию, там выстроилась большая очередь из болельщиков, сообщили в соцсетях «Металлурга».

«Люди тянутся за автографами. Вас много, и это клево!», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург».

Раздача автографов возле заводоуправления ММК закончилась. Хоккеисты на золотом автобусе с Кубком Гагарина отправились к парку «Притяжение». На пути трехкратным «ура» команду встречают фанаты.

На чемпионском параде Кубок Гагарина вынесли хоккеисты — Максим Карпов и Егор Яковлев. Вечером в Магнитогорске пройдет концерт с участием Клавы Коки и других.

Кубок КХЛ и чествование команды "Металлург" в Магнитогорске. Магнитогорск
Хоккеисты «Металлурга» поехали к парку «Притяжение»
Фото:
Кубок КХЛ и чествование команды "Металлург" в Магнитогорске. Магнитогорск
Кубок Гагарина едет к болельщикам вместе с командой
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня 31 мая проходит чествование чемпионов ХК «Металлург». После окончания торжественной церемонии хоккеисты отправились к заводоуправлению ММК на автограф-сессию, там выстроилась большая очередь из болельщиков, сообщили в соцсетях «Металлурга». «Люди тянутся за автографами. Вас много, и это клево!», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург». Раздача автографов возле заводоуправления ММК закончилась. Хоккеисты на золотом автобусе с Кубком Гагарина отправились к парку «Притяжение». На пути трехкратным «ура» команду встречают фанаты. На чемпионском параде Кубок Гагарина вынесли хоккеисты — Максим Карпов и Егор Яковлев. Вечером в Магнитогорске пройдет концерт с участием Клавы Коки и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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