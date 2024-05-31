Филипп Киркоров рассказал о предательстве близких людей

Киркоров: как только начинаешь расслабляться, тебя предают
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Киркоров заявил, что если человек хочет добиться в жизни успеха, то он должен все сам контролировать Фото:

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что испытывал в жизни предательства от близких. По его словам, как только человек расслабляется, то его либо предают, либо обманывают на деньги.

«Да, помощники — это прекрасно, но как только начинаешь расслабляться и выпускать дело из своих рук, либо на деньги обманывают, либо предают. Я это проходил в своей жизни», — заявил Киркоров. Его слова передает «Комсомольская правда».

Певец добавил, что он начинал свою карьеру сам и последние пять лет работы тоже все делает самостоятельно. В его команде все находятся под надзором. «Хочешь уметь успех — все контролируй», — заявил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что певица Любовь Успенская выпрашивала у него деньги на подарки. Особенно, артиста задело то, что Успенская назвала его женоненавистником, из-за этого он даже подал на нее иск на 10 млн рублей, передает телеканал 360.ru.

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Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что испытывал в жизни предательства от близких. По его словам, как только человек расслабляется, то его либо предают, либо обманывают на деньги. «Да, помощники — это прекрасно, но как только начинаешь расслабляться и выпускать дело из своих рук, либо на деньги обманывают, либо предают. Я это проходил в своей жизни», — заявил Киркоров. Его слова передает «Комсомольская правда». Певец добавил, что он начинал свою карьеру сам и последние пять лет работы тоже все делает самостоятельно. В его команде все находятся под надзором. «Хочешь уметь успех — все контролируй», — заявил Киркоров. Ранее Филипп Киркоров заявил, что певица Любовь Успенская выпрашивала у него деньги на подарки. Особенно, артиста задело то, что Успенская назвала его женоненавистником, из-за этого он даже подал на нее иск на 10 млн рублей, передает телеканал 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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