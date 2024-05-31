Грузия обвинила Литву в грубом вмешательстве в дела страны

Посла Литвы вызвали в МИД Грузии из-за действий официального Вильнюса

31 мая 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Грузия обвинила Литву во вмешательстве в дела страны Фото: Сергей Заикин © URA.RU В грузинский МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Литвы Андрюс Калиндра из-за вмешательства литовской стороны в государственные дела Грузии. Об этом сообщил грузинский МИД. «Чрезвычайный и полномочный посол Литвы Андрюс Калиндра был вызван в Министерство иностранных дел Грузии», — заявили в пресс-службе грузинского МИД . Он был вызван из-за действий и позиции Литвы в отношении процессов, которые происходят в Грузии, и в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская сторона объяснила Калиндру, что недавние заявления литовских официальных лиц, участие министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в акции протеста и вызов грузинского посла в литовский МИД представляют собой грубое вмешательство в дела Грузии. Все происходящее связано с принятием закона о прозрачности. На встрече Калиндра и представители грузинского МИД выразили надежду на возращение хороших отношений между странами. Также они отметили готовность министерств иностранных дел обеих стран продолжить сотрудничество по текущей повестке. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах, хотя президент страны Саломе Зурабишвили выдвигал свое вето. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал в грузинских политических кругах немало дискуссий. Также в парламенте не раз происходили драки в связи с этим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В грузинский МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Литвы Андрюс Калиндра из-за вмешательства литовской стороны в государственные дела Грузии. Об этом сообщил грузинский МИД. «Чрезвычайный и полномочный посол Литвы Андрюс Калиндра был вызван в Министерство иностранных дел Грузии», — заявили в пресс-службе грузинского МИД. Он был вызван из-за действий и позиции Литвы в отношении процессов, которые происходят в Грузии, и в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская сторона объяснила Калиндру, что недавние заявления литовских официальных лиц, участие министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в акции протеста и вызов грузинского посла в литовский МИД представляют собой грубое вмешательство в дела Грузии. Все происходящее связано с принятием закона о прозрачности. На встрече Калиндра и представители грузинского МИД выразили надежду на возращение хороших отношений между странами. Также они отметили готовность министерств иностранных дел обеих стран продолжить сотрудничество по текущей повестке. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах, хотя президент страны Саломе Зурабишвили выдвигал свое вето. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вызвал в грузинских политических кругах немало дискуссий. Также в парламенте не раз происходили драки в связи с этим.