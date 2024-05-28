Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило местное СМИ Ambebi.GE.
«Парламент преодолел вето президента на законопроект „О прозрачности иностранного влияния“», — сообщило грузинское издание. Там же отметили, что проект поддержало 84 голосов против 4.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал немало дискуссий в политических кругах Грузии. В парламенте страны не раз происходили драки при обсуждении, а люди, участвовавшие в протестах против одобрения закона попытались штурмом взять здание.
Западные страны тоже насторожились возможностью принятия данного закона. В США заявили, что если он будет принят, то на страну наложат санкции, а представители ЕС сообщили, что Грузия не будет принята в состав Евросоюза. После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, принятый парламентом страны, передает RT.
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