Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
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В Грузии приняли закон об иноагентах (архивное фото)
В Грузии приняли закон об иноагентах (архивное фото) Фото:

Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило местное СМИ Ambebi.GE.

«Парламент преодолел вето президента на законопроект „О прозрачности иностранного влияния“», — сообщило грузинское издание. Там же отметили, что проект поддержало 84 голосов против 4.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал немало дискуссий в политических кругах Грузии. В парламенте страны не раз происходили драки при обсуждении, а люди, участвовавшие в протестах против одобрения закона попытались штурмом взять здание. 

Западные страны тоже насторожились возможностью принятия данного закона. В США заявили, что если он будет принят, то на страну наложат санкции, а представители ЕС сообщили, что Грузия не будет принята в состав Евросоюза. После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, принятый парламентом страны, передает RT.  

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Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило местное СМИ Ambebi.GE. «Парламент преодолел вето президента на законопроект „О прозрачности иностранного влияния“», — сообщило грузинское издание. Там же отметили, что проект поддержало 84 голосов против 4. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал немало дискуссий в политических кругах Грузии. В парламенте страны не раз происходили драки при обсуждении, а люди, участвовавшие в протестах против одобрения закона попытались штурмом взять здание.  Западные страны тоже насторожились возможностью принятия данного закона. В США заявили, что если он будет принят, то на страну наложат санкции, а представители ЕС сообщили, что Грузия не будет принята в состав Евросоюза. После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, принятый парламентом страны, передает RT.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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