Президент Грузии наложила вето на скандальный закон об иноагентах

18 мая 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. Об этом сообщает грузинское издание Ambebi. «На принятый парламентом законопроект об иноагентах наложено вето», — передает слова Зурабишвили издание. Об этом она рассказала на брифинге в администрации президента. В Грузии начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах. 14 мая большинство депутатов проголосовало за этот законопроект, передает РАПСИ. После этого в стране начались новые масштабные протесты, участники которых пытаются штурмовать грузинский парламент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. Об этом сообщает грузинское издание Ambebi. «На принятый парламентом законопроект об иноагентах наложено вето», — передает слова Зурабишвили издание. Об этом она рассказала на брифинге в администрации президента. В Грузии начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах. 14 мая большинство депутатов проголосовало за этот законопроект, передает РАПСИ. После этого в стране начались новые масштабные протесты, участники которых пытаются штурмовать грузинский парламент.