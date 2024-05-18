Президент Грузии наложила вето на скандальный закон об иноагентах

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. Об этом сообщает грузинское издание Ambebi.

«На принятый парламентом законопроект об иноагентах наложено вето», — передает слова Зурабишвили издание. Об этом она рассказала на брифинге в администрации президента.

В Грузии начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах. 14 мая большинство депутатов проголосовало за этот законопроект, передает РАПСИ. После этого в стране начались новые масштабные протесты, участники которых пытаются штурмовать грузинский парламент.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом страны. Об этом сообщает грузинское издание Ambebi. «На принятый парламентом законопроект об иноагентах наложено вето», — передает слова Зурабишвили издание. Об этом она рассказала на брифинге в администрации президента. В Грузии начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах. 14 мая большинство депутатов проголосовало за этот законопроект, передает РАПСИ. После этого в стране начались новые масштабные протесты, участники которых пытаются штурмовать грузинский парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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