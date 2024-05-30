В Тюмени эвакуируют крупный офисный центр

По словам очевидцев, люди вышли на улицу возле здания офисного центра
В Тюмени эвакуируют людей из офисного центра Gazoil Plaza. Об этом сообщают очевидцы.
«Центр. Эвакуируют Gazoil Plazа на Республике. Люди вышли на улицу», — сообщают очевидцы.
В пресс-службе МЧС сообщили, что информация о ЧП в офисном центре им не поступала. По указанным телефонам в БЦ Gazoil Plazа дозвониться не удалось.
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