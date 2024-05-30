30 мая 2024

В Тюмени эвакуируют крупный офисный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, люди вышли на улицу возле здания офисного центра
По словам очевидцев, люди вышли на улицу возле здания офисного центра Фото:

В Тюмени эвакуируют людей из офисного центра Gazoil Plaza. Об этом сообщают очевидцы.

«Центр. Эвакуируют Gazoil Plazа на Республике. Люди вышли на улицу», — сообщают очевидцы.

В пресс-службе МЧС сообщили, что информация о ЧП в офисном центре им не поступала. По указанным телефонам в БЦ Gazoil Plazа дозвониться не удалось.

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В Тюмени эвакуируют людей из офисного центра Gazoil Plaza. Об этом сообщают очевидцы. «Центр. Эвакуируют Gazoil Plazа на Республике. Люди вышли на улицу», — сообщают очевидцы. В пресс-службе МЧС сообщили, что информация о ЧП в офисном центре им не поступала. По указанным телефонам в БЦ Gazoil Plazа дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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