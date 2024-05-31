В Верхней Туре (Свердловская область) 28 мая три студента местного техникума, заметив горящий дом, не задумываясь бросились спасать девушку и ее бабушку, которые находились внутри здания. Вытащив погорельцев, подростки принялись тушить возгорание, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Самир Демченко, Ким Казаков и Ильшат Сагеев влезли в окно горящего дома, нашли хозяйку, лежащей на постели. Ребята донесли женщину до окна, эвакуировали ее, а затем и помогли выйти из дома охваченного огнем девушке, которая не смогла оставить бабушку», — сказали в ведомстве.
Студенты заметили пожар, когда возвращались с учебы домой. Возле открытого окна стояла девушка, которая кричала, что ее бабушка не может ходить. После эвакуации троица предупредила о ЧП соседей, а затем принялась вытаскивать вещи и тушить пожар.
Ранее екатеринбургский дворник помог спастись человеку из крупного пожара в высотке, откуда выпал житель. Мужчина сбросил шланг с крыши, который привязал к тумбе, чтобы погорелец смог выбраться.
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