Три свердловских подростка спасли семью из горящего дома. Фото

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Подростки помогали спасателям тушить пожар
Подростки помогали спасателям тушить пожар Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) 28 мая три студента местного техникума, заметив горящий дом, не задумываясь бросились спасать девушку и ее бабушку, которые находились внутри здания. Вытащив погорельцев, подростки принялись тушить возгорание, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Самир Демченко, Ким Казаков и Ильшат Сагеев влезли в окно горящего дома, нашли хозяйку, лежащей на постели. Ребята донесли женщину до окна, эвакуировали ее, а затем и помогли выйти из дома охваченного огнем девушке, которая не смогла оставить бабушку», — сказали в ведомстве.

Студенты заметили пожар, когда возвращались с учебы домой. Возле открытого окна стояла девушка, которая кричала, что ее бабушка не может ходить. После эвакуации троица предупредила о ЧП соседей, а затем принялась вытаскивать вещи и тушить пожар.

Ранее екатеринбургский дворник помог спастись человеку из крупного пожара в высотке, откуда выпал житель. Мужчина сбросил шланг с крыши, который привязал к тумбе, чтобы погорелец смог выбраться.

Пожар произошел вечером 28 мая
Пожар произошел вечером 28 мая
Фото:
Огонь охватил только часть дома
Огонь охватил только часть дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Подростки учатся в Верхнетуринском механическом техникуме
Подростки учатся в Верхнетуринском механическом техникуме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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В Верхней Туре (Свердловская область) 28 мая три студента местного техникума, заметив горящий дом, не задумываясь бросились спасать девушку и ее бабушку, которые находились внутри здания. Вытащив погорельцев, подростки принялись тушить возгорание, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Самир Демченко, Ким Казаков и Ильшат Сагеев влезли в окно горящего дома, нашли хозяйку, лежащей на постели. Ребята донесли женщину до окна, эвакуировали ее, а затем и помогли выйти из дома охваченного огнем девушке, которая не смогла оставить бабушку», — сказали в ведомстве. Студенты заметили пожар, когда возвращались с учебы домой. Возле открытого окна стояла девушка, которая кричала, что ее бабушка не может ходить. После эвакуации троица предупредила о ЧП соседей, а затем принялась вытаскивать вещи и тушить пожар. Ранее екатеринбургский дворник помог спастись человеку из крупного пожара в высотке, откуда выпал житель. Мужчина сбросил шланг с крыши, который привязал к тумбе, чтобы погорелец смог выбраться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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