Застрявшего в горящей квартире екатеринбуржца спас дворник

Одного из оказавшихся заблокированным в горящей квартире на Союзной в Екатеринбурге спас простой дворник, таксист Бобур Каримов. Он рассказал журналистам, как вытаскивал мужчину.
«Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, еще что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе», — рассказал Каримов E1.ru. В итоге мужчина встал на кондиционер, разбил молотком окно другой квартиры и залез в нее.
Огонь загорелся в квартире на последнем этаже дома №2 на Союзной. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли из окон. Один из них сорвался. Врачи не смогли его спасти. Второго увезли в больницу. Причина пожара, неизвестна.
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