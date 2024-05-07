Застрявшего в горящей квартире екатеринбуржца спас дворник

07 мая 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Бобур Каримов работает не только дворником, но и таксистом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Одного из оказавшихся заблокированным в горящей квартире на Союзной в Екатеринбурге спас простой дворник, таксист Бобур Каримов. Он рассказал журналистам, как вытаскивал мужчину. «Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, еще что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе», — рассказал Каримов E1.ru. В итоге мужчина встал на кондиционер, разбил молотком окно другой квартиры и залез в нее. Огонь загорелся в квартире на последнем этаже дома №2 на Союзной. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли из окон. Один из них сорвался. Врачи не смогли его спасти. Второго увезли в больницу. Причина пожара, неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одного из оказавшихся заблокированным в горящей квартире на Союзной в Екатеринбурге спас простой дворник, таксист Бобур Каримов. Он рассказал журналистам, как вытаскивал мужчину. «Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, еще что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе», — рассказал Каримов E1.ru. В итоге мужчина встал на кондиционер, разбил молотком окно другой квартиры и залез в нее. Огонь загорелся в квартире на последнем этаже дома №2 на Союзной. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли из окон. Один из них сорвался. Врачи не смогли его спасти. Второго увезли в больницу. Причина пожара, неизвестна.