Застрявшего в горящей квартире екатеринбуржца спас дворник

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Клипарт. Екатеринбург, дворник, уборка снега
Бобур Каримов работает не только дворником, но и таксистом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Одного из оказавшихся заблокированным в горящей квартире на Союзной в Екатеринбурге спас простой дворник, таксист Бобур Каримов. Он рассказал журналистам, как вытаскивал мужчину.

«Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, еще что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе», — рассказал Каримов E1.ru. В итоге мужчина встал на кондиционер, разбил молотком окно другой квартиры и залез в нее.

Огонь загорелся в квартире на последнем этаже дома №2 на Союзной. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли из окон. Один из них сорвался. Врачи не смогли его спасти. Второго увезли в больницу. Причина пожара, неизвестна.

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Одного из оказавшихся заблокированным в горящей квартире на Союзной в Екатеринбурге спас простой дворник, таксист Бобур Каримов. Он рассказал журналистам, как вытаскивал мужчину. «Он кричит: „Помогите-помогите“. Я думаю, надо было лестницу поднимать, еще что-нибудь взять. Я сбросил шланг с крыши, его привязал к тумбе», — рассказал Каримов E1.ru. В итоге мужчина встал на кондиционер, разбил молотком окно другой квартиры и залез в нее. Огонь загорелся в квартире на последнем этаже дома №2 на Союзной. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли из окон. Один из них сорвался. Врачи не смогли его спасти. Второго увезли в больницу. Причина пожара, неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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